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Карабах

Результаты встречи Пашинян-Алиев в Вене вселяют надежду на прогресс - Могерини

Федерика Могерини

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Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что результаты встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене вселяют надежду на прогресс.

«Последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана в Вене была позитивной», - заявила Могерини на пресс-конференции в Брюсселе 4 апреля после заседания Совета ассоциации ЕС-Азербайджан.

По словам Могерени, Венская встреча, январские соглашения в Париже, контакты на высоком уровне, значительное снижения количества нарушений режима прекращения огня «дают некоторую надежду на то, что процесс может продвинуться вперед и обе страны выполнят свои обязательства и будут вести переговоры без предварительных условий».

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