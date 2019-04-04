Премиальный фонд КГД увеличен на 1,5 млрд драмов

Правительство сегодня решило выделить Комитету государственных доходов (КГД) 2 млрд 330 тыс. драмов на премии. Вопрос выдачи премий сотрудникам КГД премьер-министр охарактеризовал как самый скандальный вопрос в этом году.

Премиальный фонд КГД на 2019 год предусмотрен в размере 833 млн драмов, ведомство предложило увеличить его на 1,5 млрд драмов.

Вопрос представил лично премьер-министр Никол Пашинян: «Мы должны понять, с чем имеем дело. Таможенник, который ежедневно имеет дело с товаром на десятки, а иногда и сотни миллионов драмов, получает зарплату в размере 160 тысяч драмов. Что означает этот мессидж? Мы говорим: иди и как-нибудь обойдись, делай, что можешь. Если мы оставляем эту ситуацию как есть, мы ему говорим: да, по телевидению мы говорим про борьбу с коррупцией и пр., но реальный мессидж таков: иди и сам себя обеспечь. Конечно, я не говорю, что одно связано с другим и одно оправдывает другое, но, также учитывая те позитивные тенденции, которые мы имеем по части поступлений в госбюджет, я считаю, что мы должны принять это промежуточное решение до тех пор, пока в контексте наших законодательных изменений мы не придем к более институциональным и глубоким решениям».

Пашинян обосновал это решение также следующим образом: в течение 2018 года КГД проводил сложную и напряженную работу, а в первом квартале этого года перевыполнил план налоговых поступлений на 11,4 млрд драмов.

Министр финансов Атом Джанджугазян возразил, что все государственные органы выполняют важную работу, и если внешний бюджет КГД сохраняется, то, по оценке министра финансов, ведомство получает статус «самого равного среди равных». «Перевыполнение плана как результат работы КГД на данный момент трудно однозначно оценить, потому что может выясниться, что работа имела негативное влияние (я говорю теоретически), потому что экономика давала гораздо больше возможностей, чем фактически было собрано», - сказал Джанджугазян.

Пашинян признал, что предложение не является наилучшим решением, но дает время для поиска более системных решений.

Реакция председателя КГД была более жесткой и стала поводом для полемики между руководителями ведомств прямо в ходе заседания. «Теоретически мы можем сказать что угодно. Например, теоретически мы можем сказать, что управление общественными финансами мы провалили...», - сказал Давид Ананян.

Премьер-министр призвал не уводить обсуждение в другую плоскость и отметил, что Джанджугазян прав, но есть и другая правда: чтобы остановить стадо лошадей, неизбежно какую-то дистанцию ты должен проскакать вместе с ним.

Затем он напомнил, что в прошлом году премиальный фонд КГД составил 6 млрд драмов: «Помимо этого 6-миллиардного премиального фонда, согласно висящим в воздухе слухам, была также практика выплаты сумм в конвертах».

Дольше всего обсуждаемый на заседании вопрос был поставлен на голосование, и в правительстве, где почти все вопросы принимались единогласно, предложение было принято с 2 голосами «против». Помимо министра финансов не поддержал предложение также заместитель министра культуры Тигран Галстян.