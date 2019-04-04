Майк Пенс: Турции придётся выбирать между НАТО и покупкой С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил несогласие с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400. Он отметил, что Анкара должна решить, оставаться ли ключевым партнёром НАТО или поставить Североатлантический союз под угрозу сделкой, которая, как считает Пенс, "представляет большую опасность для НАТО". Об этом он заявил 3 апреля в Вашингтоне на конференции, приуроченной к 70-летию основания НАТО.
США и другие страны Североатлантического союза потребовали, чтобы Анкара отменила свое соглашение с Россией о покупке С-400, которые не совместимы с оборонными системами НАТО и считаются угрозой для американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Также в своём выступлении Пенс отметил, что экономика Германии, по его мнению, рискует стать "пленником России", если Берлин продолжит строительство газопровода "Северный поток – 2" с Москвой.
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что "сделка с С-400 завершена" и Турция от неё не откажется. Контракт с Россией на поставку четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд Турция заключила в 2017 году.
- Законопроект об отказе от экспорта F-35 в Турцию был внесен на прошлой неделе в Конгресс США. Пентагон опасается, что в результате использования С-400 Турцией Россия сможет получить информацию, о том, как распознавать в воздухе американские истребители.
- В Вашингтоне проходит встреча министров иностранных дел НАТО. Помимо торжественных мероприятий по случаю 70-летия союза их ждёт дискуссия по вопросу об актуальных событиях, в том числе и о противостоянии действиям России. Ожидается, что министры одобрят пакет мер, призванный обеспечить свободу судоходства в Чёрном и Азовском морях – после захвата в ноябре прошлого года российскими военными украинских военных кораблей.
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