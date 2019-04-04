В ближайшее время будут видны результаты процесса либерализации визового режима – посол ЕС

Процесс либерализации визового режима с Евросоюзом продолжается, заявил посол ЕС в Армении Петр Свитальский. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время будут видны результаты этого процесса.

По словам посла ЕС, либерализация виз является одной из ближайших целей программы «Восточное партнерство».

Отвечая на вопросы Радио Азатутюн, глава делегации ЕС сказал: ««Восточное партнерство» может принести Армении весьма ощутимые результаты. Сейчас мы находимся в процессе совместной реализации 20 целей на 2020 год. Некоторые из этих целей реализуются весьма активно, и у нас уже есть конкретные решения, такие как расширение транспортной сети со странами-партнерами, в том числе с Арменией, или создание Европейской школы в Тбилиси и так далее. Среди 20 целей также есть и цель либерализации визового режима. Я надеюсь, что мы зафиксируем видимые результаты в ближайшие месяцы».

2019 год является юбилейным для «Восточного партнерства» - инициативы для шести постсоветских стран (Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Грузия и Украина) для сближения с ЕС. В этом году инициатива отмечает свое десятилетие. 14 мая в Брюсселе пройдет форум высокого уровня, посвященный юбилею инициативы. Корреспондент Радио Азатутюн поинтересовался у Свитальского, возможна ли в рамках мероприятия организация неформальной встречи между руководителями Армении и Азербайджан.«Я считаю, что посредническую миссию по урегулированию карабахского конфликта выполняют сопредседатели Минской группы, и они полностью возглавляют этот процесс. Как Европейский союз, мы поддерживаем усилия и инициативы сопредседателей Минской группы», - сказал посол ЕС.

На вопрос об антикоррупционной политике правительства Армении посол ответил, избегая оценок: «Борьба с коррупцией является очень важным элементом четырех столпов «Восточного партнерства»».

По словам посла Свитальского, Европейский союз готов помогать Армении в борьбе с коррупцией. «Как Европейский союз мы будем поддерживать усилия Армении, направленные на принятие новых законов по борьбе с коррупцией, создание новых институтов и привлечение общественного мнения», - подчеркнул он.