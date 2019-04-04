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Карабах

Действующий председатель ОБСЕ призывает Ереван и Баку использовать благоприятный момент

Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак

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Действующий председатель ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан использовать благоприятный момент, возникший в ходе карабахского урегулирования.

«В переговорах появился новый импульс, надежды. Теперь нам нужно превратить эту возможность в четкие шаги», - заявил Мирослав Лайчак азербайджанскому информагентству «Туран».

Ранее, выступая в Хельсинкской комиссии Конгресса США, действующий председатель ОБСЕ заявил, что «хотя зафиксированы некоторые позитивные развития, нам еще многое предстоит увидеть, чтобы мы могли говорить о реальном прогрессе».

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