«Жестко получат в челюсть» - премьер предупредил «бывших олигархов»

Премьер-министр Никол Пашинян предупредил «бывших олигархов» о том, что им не следует заниматься манипуляциями. «Иначе они получат жесткий контрудар в челюсть», - заявил он.

«Некоторые бывшие олигархи думают, что им удастся выйти на поле манипуляций. Они ошибаются. Я хочу в последний раз предупредить всех: пусть никто не принимает нашу воспитанность за слабость, а не то получат очень жесткий контрудар. Все без исключения пусть не поддаются соблазну почувствовать на своей челюсти силу контрудара правительства, которое пользуется доверием народа. Я это говорю прямо и очень адресовано», - заявил премьер.

Пашинян пояснил, что накануне была распространена «манипулятивная информация» о том, что в результате неких действий правительства изменилась цена на газ.

«Правительство не принимало какого-либо решения, которое могло бы оказать влияние на газозаправочный рынок. Никаких таких действий не было, и все слухи о повышении цен являются манипуляциями. Здесь мы можем иметь дело с другой проблемой, которой некоторые пытаются манипулировать, и здесь реакция государственных органов должна быть очень жесткой», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр потребовал разъяснений у начальника инспекционного органа по надзору за рынком Армена Котоляна по поводу повышения заправочными станциями цены на газ.

Котолян отметил: «Как такового изменения цены на газ не произошло. Единственная проблема заключается в том, что по среднемесячным подсчетам плотность газа в последние годы составляла 7,1, а за последние три-четыре дня от компании «Газпром Армения» поступает газ со средней плотностью 7,9. Соответственно, хозяйствующим субъектам следовало бы внести изменения в программное обеспечение, чего сделано не было, и поэтому наши потребители вынуждены были платить больше».

Премьер-министр поручил Армену Котоляну и председателю Комитета государственных доходов Давиду Ананяну в течение одного или двух дней доложить ему о выявленных причинах и результатах.