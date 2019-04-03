В первом квартале было собрано примерно на 25% больше налогов и сборов

Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананян сегодня на пресс-конференции заявил, что в первом квартале текущего года было собрано на 57,4 млрд драмов больше налогов и сборов, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые три месяца этого года было запланировано собрать 285,1 млрд драмов, но в госбюджет поступило 296,5 млрд драмов. За январь-март 2018 года – месяцы, предшествовавшие бархатной революции, КГД смог собрать значительно меньшую сумму - 239,2 млрд драмов.

«В первом квартале 2019 года, по сравнению с первым кварталом 2018 года, налоговые поступления увеличились на 55,5 млрд драмов или на 32,8%, таможенные поступления – на 2,8 млрд драмов или на 4,1%, а в общей сложности - на 57,3 млрд драмов или на 24,7%», - пояснил Ананян.

Тот факт, что за январь-март этого года удалось собрать на 24,7% налогов и сборов больше, чем за тот же период прошлого года, Давид Ананян объяснил в основном сокращением теневой экономики и в меньшей степени экономическим ростом.

Прошлый год страна завершила с экономическим ростом на уровне 5,2%, а в январе-феврале этого года индекс экономической активности составил 6,5%. «У нас нет экономического роста. Индекс экономической активности не настолько велик, чтобы обеспечить эти впечатляющие данные. Это скорее результат совместной работы, рост зафиксирован за счет сокращения тени. При этом, начиная с середины прошлого года, как благодаря нашей работе, так и благодаря повышению уровня правосознания... сокращение тени является совместной деятельностью, когда налогоплательщики, внемля также нашим призывам, сами декларируют более точные обороты, базы налогообложения, следовательно, также налоги», - сказал глава КГД.

За весь 2019 год планируется собрать 1 трлн 401 млрд драмов налогов и сборов, что на 7,2% больше налоговых поступлений в 2018 году (1 трлн 306 млрд драмов).

По словам экономиста, представителя «Армянского национального конгресса» Ваагна Хачатряна, эти цифры показывают, что при прежних властях огромные суммы скрывались от госбюджета, и усилия нынешнего правительства в направлении сокращения теневой экономики уже дают свой результат.

«Если посмотреть, за счет чего произошло увеличение сбора налогов, то это в основном по линии двух видов налога - НДС и подоходного налога. В плане подоходного налога это тем более подсказывает, что на самом деле та политика, та философия, которой руководствуется нынешнее правительство, подразумевающая равные возможности для всех и одинаковое отношение ко всем, сокращение тени, борьбу с коррупцией, уже оказывает свое влияние», - сказал Хачатрян.

В то же время, экономист выразил мнение, что в последующие годы правительству Никола Пашиняна будет все труднее и труднее обеспечивать подобный рост налоговых и таможенных сборов, если в Армении не будет экономического роста. «Те ресурсы, которые должны были быть собраны за счет сокращения тени, уже приближаются к максимуму своих возможностей, и, конечно же, нужно думать об экономическом росте. И в плане этого экономического роста необходимо направить очень четкие и конкретные мессиджи бизнесменам о том, в каких областях правительство демонстрирует какой подход и каковы его ожидания», - отметил Ваагн Хачатрян.

Возвращаясь к сегодняшней пресс-конференции главы КГД, приведем еще одну цифру. Давид Ананян заявил, что в первом квартале этого года было напечатано на 20 млн 710 тысяч чеков контрольно-кассовых аппаратов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В денежном выражении эти чеки составили 55,1 млрд драмов.