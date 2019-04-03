Союз добровольцев «Еркрапа» является придатком власти, он должен быть распущен - Павлик Манукян

Должность председателя Союза добровольцев «Еркрапа» (СДЕ) после ареста Манвела Григоряна остается вакантной.

Вчера на закрытом заседании правления СДЕ на эту должность была выдвинута кандидатура депутата Сасуна Микаеляна, являющегося председателем правления правящей партии «Гражданский договор».

Между тем, в июне прошлого года, когда был арестован Манвел Григорян, Сасун Микаелян утверждал, что никогда не будет председателем «Еркрапа». Сасун Микаелян считал, что союз должен быть распущен и стать клубом.

И прежде высказывались мнения о необходимости роспуска этой организации. Оппозиционеры считали, что эта структура является придатком власти. То же самое утверждает и ветеран Карабахской войны, член вооруженной группы «Сасна црер» Павлик Манукян. По его словам, даже в случае смены главы союза и власти в стране сама миссия этой структуры не изменится.

«Эта структура изначально была антинациональной и такой и останется. Так что, я изначально не участвовал, не вступал в нее, не признавал. Так и продолжится, ничего не изменится, она останется тем же придатком», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Манукян.

Что касается аргумента о том, что в Армении, находящейся в состоянии войны, СДЕ является необходимостью, то Павлик Манукян сказал: «У нас есть Министерство обороны, у нас есть военные комиссариаты. Военные комиссариаты должны быть осведомлены о месте каждого ветерана, о состоянии его здоровья, материальном состоянии... обо всем должны знать. Должны проводить мобилизацию. У нас никогда не было таких раздутых цифр - 30 тысяч ветеранов. Я должен сказать, что серьезных ветеранов в этой структуре не было и не будет».

Членами Союза добровольцев «Еркрапа» являются также молодые люди. По словам Павлика Манукяна, воспитанием и образованием молодого поколения должно заниматься не СДЕ. «Министерство образования должно заниматься образованием молодого поколения. Поскольку ни то, ни другое не находятся на своем месте, кто сколько людей может, собирает и едет на границу… поэтому не могут отличить храбрых назаров от настоящих героев. Министерство образования, Министерство культуры... все должны быть на своем месте. Но поскольку многие наши министерства уже являются своего рода избыточностью, в этом случае это становится произволом: каждый человек строит что-то вокруг себя, исходя не из интересов нации, государства, а иногда из интересов воспроизводства собственных партий», - сказал Манукян.

Съезд Союза добровольцев «Еркрапа» состоится 7 апреля. Сасун Микаелян - единственный кандидат. В тот же день будут избраны новый состав правления и глава союза.