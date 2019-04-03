Алиев: Это конфликт между Арменией и Азербайджаном

Вчера, когда исполнилась третья годовщина апрельской войны, премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване посетил воинский пантеон «Ереблур», а президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил воинскую часть сил специального назначения азербайджанской армии.

В воинской части Алиев заявил, что позиция Азербайджана в вопросе урегулирования карабахского конфликта остается неизменной: конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Он заявил, что новое руководство Армении хотело изменить формат переговоров, но однозначная позиция Азербайджана не позволила сделать это. По словам Алиева, это конфликт между Арменией и Азербайджаном, 80% населения «оккупированных территорий» - граждане Армении, значит, переговоры должны вестись и ведутся между двумя странами.

«Последняя встреча в Вене была важна, потому что еще раз был подтвержден существующий формат переговоров», - заявил президент Азербайджана.

После состоявшейся 29 марта в Вене встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева оба лидера провели телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсудив результаты этой встречи.

Согласно официальному сайту Кремля, Путин вчера провел телефонный разговор с Алиевым, в ходе которого подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном. Президент России выразил готовность и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности в формате Минской группы ОБСЕ. Путин и Алиев также подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

1 апреля пресс-служба аппарата премьер-министра Армении сообщила, что Пашинян и Путин провели телефонный разговор, обсудив результаты встречи в Вене.

Пресс-служба Кремля в связи с этим телефонным разговором сообщила, что премьер-министр Армении в беседе с президентом России выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе. Путин подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске развязок по ключевым аспектам урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ.