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Армения

«Я не имею дела с больными людьми» - Серж Саргсян ответил на вопрос о «договорной войне»

Серж Саргсян (архив)

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Сегодня вместе с представителями бывшей правящей Республиканской партией Армении с целью почтить память жертв апрельской войны 2016 года военный пантеон «Ераблур» посетил третий президент Армении Серж Саргсян, который год назад ушел с поста премьер-министра под давлением возглавляемого Николом Пашиняном протестного движения.

Серж Саргсян вновь отказался отвечать на вопросы журналистов, отреагировав только на замечание о том, что, по некоторым сведениям, четырехдневная апрельская война была «договорной войной». Серж Саргсян ответил резко, заявив, что он «не имеет дела с больными людьми».

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