Газированные напитки не будут облагаться акцизным налогом

Правительство изъяло из проекта реформирования Налогового кодекса положение о введении акцизного налога на газированные напитки, сегодня в беседе с журналистами заявил заместитель министра финансов Арман Погосян.

«Выслушав опасения представителей хозяйствующих субъектов сферы и дополнительно обсудив их, мы решили на данный момент воздержаться от этой инициативы. Регулировка об обложении прохладительных напитков акцизным налогом была изъята из проекта. То есть, на обсуждение Национального собрания проект представлен без этой регулировки», - сказал Арман Погосян.

Недовольство вызвал также проект поправок в закон «О государственной пошлине», согласно которому вместо нынешней ставки госпошлины для ломбардов в размере100 тыс. драмов будет действовать ставка в размере 6 млн драмов, а для пунктов обмена валюты вместо нынешней ставки госпошлины в размере 50 тыс. драмов будет действовать ставка в размере 3 млн драмов. Изменения по части ставок в проект не внесены, вместо этого перенесены сроки.

«Мы предложили определенный компромиссный вариант в том смысле, что, возможно, достигнем предлагаемых ставок госпошлины в течение определенного периода времени. Но это предложение, по сути, не было принято представителями сферы. Однако одно улучшение правительство в своей инициативе сделало. Это касается следующего: в первоначальном варианте проекта предусматривалось, что пересмотренные ставки госпошлины вступят в силу сразу после принятия закона, но в варианте, представленном на обсуждение Национального собрания, предусмотрено, что пересмотренные ставки госпошлины вступят в силу только с 1 января 2020 года», - отметил Погосян.

Замминистра сегодня пришел в парламент, чтобы встретиться с членами постоянной комиссии по экономическим вопросам и представителями малого и среднего бизнеса. Он не исключил, что некоторые предложения, прозвучавшие в ходе этой встрачи, также будут включены в проект, который уже направлен в Национальное собрание.