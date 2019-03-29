Скончалась легендарный французский кинорежиссер Аньес Варда

В возрасте 90 лет ушла из жизни легендарный французский кинорежиссер, документалист и сценарист Аньес Варда.

По сообщению родственников, Варда скончалась 29 марта у себя дома в окружении близких, причиной смерти стало онкологическое заболевание - рак груди.

Варда – один из самых прославленных французских режиссеров. В 1962 году всемирное признание получил снятый кинорежиссером фильм «Клео от 5 до 7». За фильм «Счастье» (1965 г.) она получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля. С картиной «Без крыши, вне закона» (1985 г.) она выиграла Венецианский кинофестиваль. Она удостоена премий «Сезар» (в том числе за фильм «Пляжи Аньес» в 2009 году), почётной «Золотой пальмовой ветви» в Каннах и премии «Оскар» (2017 г.) за вклад в киноискусство.

Режиссера называют человеком, предвосхитившим и начавшим «Новую волну» французского кинематографа. После ее смерти единственным оставшимся в живых режиссером «Новой волны» остался Жан-Люк Годар.