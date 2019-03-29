Кворум обеспечен: внеочередное заседание Национального собрания началось

Депутаты фракции «Мой шаг» Национального собрания, которые сегодня отправились в Нагорный Карабах, вернулись с полпути и зарегистрировались для начала внеочередного заседания парламента. Об этом Радио Азатутюн сообщил депутат Владимир Варданян.

Депутат отметил, что вопрос отсутствия кворума носил чисто технический характер и что не нужно искать в этом элементы политического бойкота.

Напомним, что ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил, что для начала заседания нет кворума. «Действует открытый режим, депутаты в течение четырех часов могут прийти и зарегистрироваться. В тот момент, когда будет обеспечено необходимое для кворума число депутатов, мы сможем начать заседание», - объявил он.

Вице-спикер парламента Ален Симонян в свою очередь сообщил, что кворум не обеспечен, поскольку около 35 депутатов уехали в Нагорный Карабах. «Это не какая-то политическая акция, это чисто технических вопрос», - отметил представляющий фракцию «Мой шаг» Ален Симонян.

Отметим, что сегодня среди прочих вопросов депутаты также должны обсудить предложение президента Армена Саркисяна об утверждении кандидатуры Гора Ованнисяна на вакантную должность судьи Конституционного суда.