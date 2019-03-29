В армянском парламенте назвали причину отсутствия кворума

Сегодняшнее отсутствие депутатов в Национальном Собрании является техническим вопросом: большая делегация фракции «Мой шаг» отправилась в Нагорный Карабах. Об этом Радио Азатутюн сообщила депутат фракции Тагуи Товмасян.

Отметим, что сегодня по инициативе правительства должно быть созвано внеочередное заседание Национального Собрания. Среди прочих вопросов депутаты также должны обсудить предложение президента Армена Саргсяна об утверждении кандидатуры Гора Ованнисяна на вакантную должность судьи Конституционного суда.

Тем не менее, заседание не смогло начаться утром из-за отсутствия кворума. По состоянию на 11:00, зарегистрировался только 51 депутат, в то время как необходимо присутствие 67.

Вице-спикер Ален Симонян также объяснил отсутствие кворума техническими причинами. «Это не какая-то политическая акция, это чисто технических вопрос», - отметил представляющий фракцию «Мой шаг» Ален Симонян.

Если в течение четырех часов не зарегистрируется необходимое число депутатов, заседание будет считаться несостоявшимся.