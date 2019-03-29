В Вене сегодня встречаются Пашинян и Алиев

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна приземлился в аэропорту Вены накануне вечером. Сегодня армянский лидер будет официально вести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который также со вчерашнего дня находится в австрийской столице.

Ожидается, что министры иностранных дел обеих стран, Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ и представитель действующего председателя ОБСЕ также присоединятся к премьер-министру Армении и президенту Азербайджана в Австрии.

Переговоры между Пашиняном и Алиевым начнутся в 14:00 по ереванскому времени в гостинице «Бристоль» в центре Вены.

Согласно предварительной повестке дня, они продлятся около двух часов. Сначала лидеры двух стран, министры иностранных дел, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и представитель действующего председателя ОБСЕ проведут общее обсуждение, после чего Пашинян и Алиев проведут личную беседу.

Перед вылетом в Вену Никол Пашинян имел телефонный разговор с лидером Нагорного Карабаха Бако Саакяном. Согласно официальному сообщению, стороны обсудили вопросы, касающиеся карабахского конфликта.

Накануне в своем выступлении в Национальном Собрании Никол Пашинян подтвердил, что в разговоре с Ильхамом Алиевым он поднимет вопрос возвращения Степанакерта к переговорному процессу, а также поднимет вопросы перед сопредседателями относительно принципов и составляющих урегулирования.

Отметим также, что накануне поздно вечером в Вене прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.