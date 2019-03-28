Число отмечающих Новруз в Армении иранских туристов сократилось

В последние годы резко сократилось число иранских туристов, отмечающих Новруз в Армении.

По словам иранского бизнесмена Пуха Хосеини, 10 лет назад обосновавшегося в Армении, главная причина – это экономическая ситуация, возникшая в Иране в результате американских санкций. Иранская валюта - риал, обесценилась почти в 3,5 раза по сравнению с долларом. Многим иранским туристам армянские цены стали не по карману.

Хосеини, который также возглавляет армяно-иранский центр развития стратегического сотрудничества, отмечает, что туристическая политика Грузии также привлекает иранских туристов. «В последние годы политика Грузии в сфере туризма привлекла туристов из Ирана. Там были созданы туристические зоны, созданы удобства. Мне кажется, это еще одна причина», - сказал он.

Ирановед Вардан Восканян связывает сокращение числа туристов с состоянием межгосударственной автомагистрали Иран-Армения. Проблема не решается на протяжении многих лет. «Дорога совершенно не соответствует никаким требованиям, предъявляемым межгосударственной дороге, начиная с асфальтового покрытия и заканчивая дорожными знаками», - отметил он.

На пути из Ирана в Армению врач Ареф Ганбарзаде был впечатлен природой Армении, однако это впечатление подпортили разрушенные дороги. «Дорога Иран-Армения в очень плохом состоянии. Если власти двух стран предпримут шаги и решат эту проблему, Армения станет более привлекательной для иранских туристов», - сказал Ганбарзаде.

По официальным данным, в 2018 году число прибывших из Ирана в Армению туристов сократилось на 27%. Если в 2017 году в страну прибыло 22147 иранцев, то уже в 2018 году этот показатель составил 16645. В 2012-ом и 2013 годах также было зафиксировано сокращение числа иранских туристов.

В Государственном комитете по туризму проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что главной причиной сокращения числа иранских туристов стала экономическая ситуация в Иране в последние годы. В этом году также наблюдается тенденция к сокращению.

Ирановед Вардан Восканян отметил: «В этом году в связи с иранским Новым годом – Новрузом число посетивших Армению иранских туристов, похоже, сократилось. Но это чисто визуальная оценка».

Иранский Новый год заканчивается, и большинство иранцев уже возвращаются на родину.

«Люди доброжелательны, мы их полюбили. Большинство людей говорят по-английски, и нам очень легко с ними общаться», - сказала Радио Азатутюн иранская туристка по имени Асма.

Она приехала в Армению со своей семьей из 8 человек. Они уже побывали в Гарни и Гегарде и впечатлены ими, поехать на Севан не успели.

Несмотря на сокращение числа иранских туристов, в 2018 году общее число посетивших Армению туристов выросло на 8,8%. Армению больше всего посещали туристы из России, Грузии и Ирана.