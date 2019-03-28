В беседе с Радио Азатутюн, говоря о выступлении премьер-министра в рамках обсуждения отчета о выполнении программы правительства в Национальном собрании, депутат фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян отметила, что революционными являются речи, но не результаты.

«Да, мы так и не получили ответов на несколько вопросов. Инвестиции – сколько и в каких сферах?… то есть, так обобщенно говорить об инвестициях и думать, что этим вопрос будет урегулирован, это не так. После революции уже прошел один год, и никакого сдвига в уровне жизни граждан Республики Армения нет. Более того, я должна присоединиться к оценке Мане Тандилян о том, что выросли потребительские кредиты. А что такое потребительский кредит? Это тот кредит, который гражданин берет вынужденно, чтобы решить вопрос ежедневного пропитания. Если мы действительно не проведем в нашей стране серьезнейшие экономические реформы, и если в уровне жизни граждан не будет хотя бы некоторого заметного сдвига, то, как справедливо отметил мой коллега Микаэл Мелкумян, через год мы вновь в этом зале обратимся к этим проблемам и не получим ответов на вопросы, и тогда граждане перестанут верить», - отметила Зограбян.

В основу отчета о выполнении программы легли результаты 2018 года, а с учетом политических потрясений член фракции «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян и не ожидал серьезных достижений. Он считает, что именно по этой причине премьер-министр в своем выступлении больше говорил не о проделанной, а о предстоящей работе.

«Мы вообще не ожидали подобного выступления от премьер-министра, мы ожидали отчета за 2018 год. За тот же период были озвучены цифры, которые у нас просто не было возможности проверить и изучить. Правительства склонны преувеличивать выполненную ими работу, это естественно, но у нас также должна быть возможность это проверить. Между тем, в разосланном нам отчете были указаны цифры 2018 года, но премьер-министр представил сравнительные показатели - за январь и февраль 2019 года по сравнению с январем и февралем 2018 года, которые мы просто не можем проанализировать, у нас не было возможности. Было сделано сравнение достижений в 2018-ом и 2019 годах, что в некоторой мере не относилось к основному отчету. Хотя было мало о чем доложить, но было бы хорошо, если бы мы говорили о реальных цифрах, зафиксировали бы пусть и неудачи или не такой большой рост, который имеем, у которых, как мы знаем, есть объективные причины, и только потом начали бы говорить о предстоящих действиях», - подчеркнул Горгисян.

Оппозиция отмечает, что риторика премьер-министра изменилась: в отличие от представления программы правительства, на этот раз Пашинян относился к оппозиции с большим уважением и меньше давал волю нервам.

«Думаю, премьер-министр уже начинает действовть как руководитель страны, а не оппозиции», - сказал Горгисян.

Вице-спикер Национального собрания, депутат фракции блока «Мой шаг» Ален Симонян отметил, что не завидует своим оппозиционным коллегам, потому что трудно критиковать такое прозрачное и революционное правительство.

«Говорить, что прошел год, и критиковать, думаю, не так уже правильно, потому что мы, можно сказать, почти вплоть до выборов 9 декабря были заняты формированием власти, и власть не была сформирована. Дже сейчас мы имеем проблемы, связанные с тем фактом, что на местах остались те же люди, и очень трудно довести туда этот мессидж о логике образа действий, стиля», - подчеркнул Симонян.

Отчет о выполнении программы правительства принимается к сведению, голосование по Конституции не предусмотрено, следовательно, по словам Горгисяна, и оппозиция, и власть еще только должны научиться тому, как проводить это как можно более эффективно.