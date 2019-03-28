«Жирные» земельные участки Еревана были куплены бывшими высокопоставленными чиновниками по очень низким ценам - мэр

Сегодня на брифинге с журналистами мэр Еревана посетовал на то, что нехватка свободных земельных участков сегодня стала серьезным препятствием для реализации ряда программ.

«В каждом административном округе есть, так сказать, «жирные» земельные участки, которые были куплены по очень низким ценам префектами либо их родственниками, и, к сожалению, эти участки уже зарегистрированы, у них имеются свидетельства о праве собственности и прочее. И сегодня есть программы, которые мы хотим реализовать, но их реализации мешает это обстоятельство. Но мы ведем переговоры с этими людьми с тем, чтобы, если какой-то земельный участок нам нужен для реализации какой-либо программы, они уступили эти земли нам, а мы предоставим им такой же земельный участок в другом месте. Проблема в том, что были приватизированы также территории парков, что хуже всего», - сказал Марутян.

Сейчас собственники в этих парках пытаются вести строительство, что мэрия запрещает. «Люди приходят на территорию этих парков и пытаются проводить какое-то строительство, получить от нас разрешение на строительство. Естественно, мы отклоняем… Есть такие участки в парке Нор Норк, в парке Давиташена, почти во всех парках есть собственные земли. Они оказались немного умными, не оформили их на свое имя, оформили на имя родственника, друга», - сказал мэр.

Премьер-министр Никол Пашинян на своей последней пресс-конференции, говоря об этой проблеме, отметил, что в общинах Армении, а также в Мегринской свободной экономической зоне бывшие высокопоставленные чиновники приватизировали земельные участки по смехотворно низким ценам и теперь пытаются продать инвесторам в несколько раз дороже.

Пашинян сказал, что призвал владельцев этих земель вернуть их государству, однако получил отказ. За этим последовал правовой процесс. Компетентные органы сейчас изучают законность оснований для приобретения этих земельных участков.

На вопрос, какой ответ он получил, когда призвал владельцев вернуть эти земельные участки, мэр Еревана ответил: «Поскольку территорий много, процесс длится дольше. Естественно, такой процесс идет: мы работаем в этом направлении совместно с прокуратурой. Мы начали с парков, проводим в данный момент инвентаризацию парков, и совместно с прокуратурой смотрим, на каком основании территории были отданы, на каких основаниях были проданы и прочее… и увидим результаты. Этот вопрос больше находится в компетенции следственных органов».

Журналисты также интересовались огромным состоянием бывшего мэра Еревана Тарона Маркаряна, а именно: выяснилось ли, было ли это богатство приобретено на должности мэра законным путем?

«Этим занимаются следственные органы и другие органы. Мы занимаемся нашим делом», - ответил Айк Марутян.