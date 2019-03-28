Наш голос в ОДКБ сегодня слышат – Пашинян

Двухдневное обсуждение реализации правительственной программы за 2018 год в парламенте завершилось сегодня.

В своей заключительной речи премьер-министр Армении Никол Пашинян также прокомментировал критику члена фракции партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджаняна относительно того, что, по его мнению, Армения потерпела неудачу в ОДКБ, а доверие в армяно-российских отношениях не выросло. Оппозиционный депутат также раскритиковал решение об отправке Арменией гуманитарной миссии в Сирию, утверждая, что после революции правительство проводит одновекторную пророссийскую внешнюю политику, а армяно-американские отношения не только не развиваются, но и экономическая составляющая этих отношений находятся под угрозой из-за проблемы с Амулсаром.

Пашинян ответил, что Армения принимает решения, исходя из своих суверенных интересов, а Соединенные Штаты практически не отреагировали на революцию.

«Например, я сказал американским представителям: я считаю, что практически они дали нулевую реакцию. Почему? Когда мы говорим, что для нас важен суверенитет нашей страны, мы не подразумеваем, что зависимость от пункта А должна быть заменена зависимостью от пункта Б. Говоря о суверенитете, мы относимся к нему очень серьезно, и я хочу заверить вас, хотя нет нужды в заверениях, вы должны сами видеть, что наше правительство ревностно защищает суверенитет нашей страны и народа во всех направлениях», - отметил премьер-министр.

Пашинян не согласился с мнением о том, что Армения терпит неудачу в ОДКБ, поскольку она не смогла обеспечить назначение своего представителя после отзыва с поста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года.

«Я думаю, что мы преуспели в ОДКБ, поскольку наш голос сегодня слышат в ОДКБ, мы говорим то, что хотим сказать и, позвольте мне сказать, в отношении нас уважение выросло. Независимо от того, занимали ли мы временный пост на месяц меньше или больше, это тоже критерий оценки, я не могу запретить кому-либо принимать это в качестве критерия оценки, но для меня критерии оценки совсем другие», - сказал премьер.

Что касается гуманитарной миссии, направленной в Сирию, Пашинян подчеркнул, что это часть исторической миссии Армении.

«Почему мы поехали в Сирию? Мы отправились туда, исходя из соображений нашего суверенитета и исторической миссии. И если я учту тот факт, что наш врач там совершил уже более 100 медицинских вмешательств, спас человека, который пережил геноцид в 1915 году, или дедушка которого помог выжившему после геноцида нашему соотечественнику, дал ему кусок хлеба или стакан воды, я считаю, что этим мы возвращаем исторический долг сирийскому народу. Кстати, в районах разминирования бегают и играют дети… Если сегодня наши специалисты очистят пространство в 100 квадратных метров для внуков людей, которые когда-то приютили наших соотечественников, переживших геноцид, я считаю, что это историческая миссия, которую мы выполняем в Сирии. Есть ли в этой миссии риск? Конечно, есть. Но увеличивает ли это суверенитет Армении и ее международную субъектность? Да, увеличивает. Является ли это по-человечески моральной и политически правильной миссией? Да, я убежден, что это правильная миссия, в том числе по соображениям, о которых я рассказал», - заявил глава армянского правительства.