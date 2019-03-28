В Ереване появилась площадь Европы

Площадь Северного проспекта в Ереване сегодня была официально переименована в площадь Европы. Это событие было посвящено 70-летию основания Совета Европы.

На торжественной церемонии присутствовали президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, главы аккредитованных в Армении иностранных дипломатических миссий.

На мероприятии также присутствовал мэр Еревана Айк Марутян, который вручил президенту ПАСЕ сертификат «площадь Европы», провозглашающий открытие площади.

«Символично, что церемония переименования площади совпадает с 70-летием Совета Европы, полноправным членом которого является Армения», - такими словами начала свое выступаление президент ПАСЕ.

«Я могу привести множество примеров крупных достижений, которые Совет Европы зафиксировал в различных сферах жизни за прошедшие десятилетия, - отметила Лилиан Мори Паскье, добавив, что не следует ограничиваться этими достижениями и останавливаться. - Для меня Европа, помимо того, что является географической зоной, также является местом проживания миллионов европейцев, которые говорят на разных языках, но их объединяют одни и те же ценности, и они руководствуются положениями одних и тех же конвенций».

«Совет Европы играет важную роль в становлении демократических институтов в Армении, - в своем выступлении отметил вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян. - Сегодня мы можем уже твердо заявить, что добились успеха. Об этом свидетельствует бархатная революция, отмечающая в этом году первую годовщину, которая является общенациональным, но также и общечеловеческим достижением».

«Совет Европы дал миру систему ценностей, основанную на трех столпах: права человека, демократия и верховенство закона. В основе европейских ценностей стоит человек и его право на достойную жизнь, - сказал Симонян и продолжил: - На основе принципа приверженности именно этим ценностям и с идеей развития и укрепления институциональных возможностей Армения с момента провозглашения своей независимости строила свои отношения и сотрудничество в европейском направлении».