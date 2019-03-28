Обзор прессы за 28 марта

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Завтра в Вене при посредничестве сопредседателей Минской группы состоится первая официальная встреча глав Армении и Азербайджана… Мы хотим изменить текущий формат, вернее, вернуться к прежнему «докочарянскому» формату, Азербайджан против этого. Следовательно, ожидать какого-либо прогресса трудно в этом вопросе. Тем не менее, переговоры должны продолжаться. Как найти «грани соприкосновения» с азербайджанской стороной, пока неизвестно. Но очевидно, что максималистские, крайние требования, «национал-патриотические» излияния не принесут добра ни нам, ни азербайджанцам. И в этом аспекте наша позиция более выгодна. Премьер-министр Армении заявил, что необходимо учитывать интересы и чаяния народов Армении, Арцаха [Карабаха – ред.] и Азербайджана. Ильхам Алиев, насколько я понимаю, хочет учитывать только «международное право», искажая его в угоду своим амбициям. Вернуть Азербайджан в конструктивное поле, конечно, наисложнейшая задача. Может, этому сумеет поспособствовать Венская встреча?»

Газета «Жаманак» пишет: «Азербайджанская сторона распространила информацию об одной жертве в направлении Физули, заявив, что это произошло вследствие выстрела с армянской стороны. Пожалуй, не вызывает сомнений то, что перед Венской встречей мы являемся свидетелями как минимум информационной позиционной борьбы. Вопрос в том, какой вопрос Азербайджан пытается решить данной тактикой – краткосрочный вопрос атмосферы перед Венской встречей или же это более долгосрочный расчет для «легитимных» шагов, ведущих к напряженности на границах. В любом случае, Ереван и Степанакерт должны быть готовы не только к развитиям на дипломатическом фронте, но и к тому, чтобы предотвратить азербайджанские провокации на границах».

В газете «Жоговурд» читаем: «В политических, общественных и военных кругах продолжают активно обсуждать инцидент, который произошел на днях в одной из воинских частей в Мегри. Напомним, что группа солдат-срочников самовольно покинула воинскую часть в Мегри, таким образом выражаю свой протест. Затем солдаты провели шествие, выражая свою лояльность криминальному миру. Но в этой истории примечательно другое обстоятельство: военнослужащих наказали, отправив их на передовую. Такая карательная политика министра обороны Армении Давида Тонояна, однако, мягко говоря, противоречит пропагандисткой позиции в нашей стране. С одной стороны, мы говорим, что служащие на передовой являются героями, а с другой стороны, мы посылаем на передовую совершивших преступления военнослужащих, таким образом наказывая их. И получается, что министр обороны Армении Давид Тоноян констатирует то, что служба на передовой является наказанием».