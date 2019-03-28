Ситуация вокруг Амулсара затягивается, так как «Лидиан» отказалась сотрудничать с правительством – Пашинян

Ситуация вокруг эксплуатации Амулсарского золотого рудника затягивается, так как эксплуатирующая рудник компания «Лидиан» отказалась сотрудничать с правительством. Об этом, отвечая на вопрос депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения» в ходе сегодняшнего обсуждения хода реализации программы правительства в Национальном Собрании, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Депутат Артур Григорян, в частности, высказал опасение в связи с тем, что компания может подать иск против Армении в международный арбитражный суд.

Премьер-министр Армении заявил, что не видит причин для беспокойства по поводу иска и продолжил: «Мы из бюджета выделили 300 тысяч долларов на привлечение авторитетной международной компании для проведения экспертизы на месте, предоставления ответа на вопрос, могут ли экологические риски, которые могут возникнуть при эксплуатации рудника Амулсар, быть управляемыми или они неуправляемы, приемлемы или неприемлемы. Более того, это в рамках уголовного дела. Я говорю совершенно ясно: если будет сказано, что существуют экологические риски для водного бассейна Джермук и озера Севан, то эта программа будет вообще закрыта. Если они скажут, что эти риски не велики, то есть, что они управляемы, эта программа будет работать. Я признаю, что этот вопрос несколько затянулся, поскольку «Лидиан» отказалась сотрудничать с правительством».

Проводимые «Лидиан» строительные работы приостановлены с 22 июня 2018 года, так как жители близлежащих сел и активисты заблокировали дорогу, ведущую к руднику, и выступили против эксплуатации рудника. По словам представителя компании, дорога перекрыта незаконно, в результате чего «Лидиан» понесла большие убытки, а около 300 сотрудников были уволены.