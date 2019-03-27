«Спайка» после проверок КГД выплатила в госбюджет 2 млрд 45 млн драмов

Занимающаяся грузоперевозками компания «Спайка» в результате уточнений, сделанных после проверок, проведенных Комитетом государственных доходов (КГД) в июле прошлого года, выплатила в государственный бюджет 2 млрд 45 млн драмов.

Эту информацию подтвердил также владелец компании «Спайка» Давид Казарян.

«Мы внесли коррективы по части налога на прибыль, и это недоразумение с КГД было улажено. В государственный бюджет была выплачена сумма, мы внесли коррективы, отчетность открытая, прошу, посмотрите», - сказал Казарян.

На вопрос, выплачены ли все 2 млрд 45 млн в госбюджет, Давид Казарян ответил утвердительно.

Согласно сообщению КГД, в период с 1 января 2015 года по 30 апреля 2018 года около 45 тыс. тонн экспортированных томатов в документах были представлены с недостоверными расценками, и вследствие этого по линии налога на прибыль было рассчитано и выплачено в госбюджет на 2 млрд 45 млн драмов меньше.

Владелец компании «Спайка» на это возражает, что КГД в любое время может написать акт против компании.

«Эта проблема всегда будет в нашей стране, поскольку КГД, изучая рынок, говорит: «мы не верим тем ценам, по которым вы экспортировали». На самом деле, во многих случаях мы продаем даже дешевле, поскольку у нас есть обязательства перед фермерами. Это такое большое поле, в любое время КГД может написать на нас акт, но с КГД мы пришли к тому, что в этом вопросе мы внесли коррективы по части налога на прибыль, и все уладилось», - сказал Казарян.

На вопрос, было ли все это обусловлено изменением политической ситуации, Казарян ответил: «Я бы не сказал, просто долгое время, ровно четыре года, проверки в нашей компании не проводились».

Почему в прошедшие четыре года проверки в «Спайке» не проводились, Давид Казарян призывает спросить у представителей КГД, но исключает, что причина в том, что высокопоставленные чиновники, имена которых в разное время связывались с компанией, предоставили ей привилегированный статус.

Напомним, что в прессе неоднократно писалось о том, что компания принадлежит зятю третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэлу Минасяну, который много лет назад купил компанию у семьи второго президента Роберта Кочаряна.

«Теперь, когда премьер-министр сегодня пришел на открытие нашего сырного завода, это было странным? Есть столько имен, давайте я не будут отвечать на эти вопросы. Владельцем компании на сто процентов являюсь я, я создал компанию «Спайка» в 2001 году, я не спал по ночам и решал много проблем», - сказал владелец компании «Спайка».

Как утверждает Казарян, «Спайка» не входила в число тех компаний, владельцы которых чемоданами носили деньги в резиденцию президента страны на Баграмяна 26, как вскоре после своего избрания на пост премьер-министра заявил Никол Пашинян.

«Давайте начнем с чистого листа, не с договоренности, а с новой страницы, и будем работать с нашим государством. Мы очень рады, что закон является превалирующим интересом для всех», - сказал владелец компании «Спайка».