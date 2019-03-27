Шаг Трампа может способствовать международному признанию Карабаха - Давид Бабаян

По словам заместителя главы аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является фундаментальным событием в международных отношениях, которое может способствовать международному признанию Нагорного Карабаха, и официальный Степанакерт должен воспользоваться этой возможностью.

«Это действительно очень фундаментальное событие. Президент Трамп фактически обосновал свое решение следующим образом: Голанские высоты имеют критическое значение для безопасности Израиля. Там даже нет ссылки на исторические и какие-то другие вопросы, лишь аспект безопасности. Голанские высоты имеют почти такое же значение для Израиля, как Карвачарский или Шаумянский район для Арцаха и Республики Армения», - в интервью Радио Азатутюн сказал Бабаян.

Он пояснил, что на Голанских высотах находится исток реки Иордан, и этот регион является источником воды для Израиля, как Карвачарский район для Нагорного Карабаха и Армении.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о признании Голанских высот неотъемлемой частью Израиля в понедельник вечером, заявив, что нерушимый союз США и Израиля никогда не был так прочен, как теперь.

Примечательно, что это свое решение президент США мотивировал стремлением укрепить обороноспособность Израиля.

«Соединенные Штаты признают абсолютное право на самооборону, которым обладает Израиль. Сейчас я иду на исторический шаг, который еще больше укрепит обороноспособность этой страны, позволит создать более сильную национальную безопасность, безопасность, на которую Израиль однозначно имеет право», - заявил Трамп в ходе предшествовавшей подписанию меморандума короткой пресс-конференции, которую президент США провел совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

МИД Армении пока не комментирует этот шаг президента США.

«Мы везде должны использовать это как прецедент, показать, что и у нас такая же ситуация. То, что Трамп принял это решение, и его обоснованием послужили соображения безопасности, является очень хорошим поводом представлять это на разных площадках. И мы должны здесь объединиться - Армения, Арцах, Диаспора. Это наилучший повод. Это, похоже, большой подарок без какой-либо работы с нашей стороны... Не использовать его будет просто преступлением», - сказал Давид Бабаян.