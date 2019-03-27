Наша борьба была и против экономической модели - Пашинян

«Наша борьба и революция были не только против политической модели, но и против экономической модели», - сказал премьер-министр Никол Пашинян сегодня в Национальном Собрании, представляя отчет о ходе реализации правительственной программы.

Премьер-министр официально заявил, что экономическая революция в Армении началась, и эта экономическая революция победит так же, как победила политическая революция.

«В течение 10 месяцев проводятся различные анализы того, что правительство делает для развития экономики, делает ли что-либо или нет. Вплоть до того, что были оценки, что ничего не делается, нет никакого представления и так далее. Хочу подчеркнуть, что здесь речь идет о старой и новой моделях экономической политики. В чем суть этой старой модели? Суть старой модели заключается в том, что правительство находится в центре каждого бизнеса. Другими словами, что такое инвестиции? Инвестиции, согласно старому представлению, это когда министр, вице-премьер, даже председатель Национального Собрания, депутаты откуда-то находят бизнес и говорят: «давайте делать такой бизнес: предположим, вы должны платить 20%, вы не будете платить 20%-й налог, вы будете платить 5%, а оставшиеся 10% возьмете себе, а 10% отдадите мне». Инвестор говорит, «ну если есть такая гарантия…». Давайте признаем, что на самом деле это является описанием 90% инвестиций, сделанных в Армении. В любых инвестициях в Армении, будь то удачные или неудачные инвестиции, вы увидите эту модель, именно по этой модели в Армении производились экономические инвестиции. Мы изначально не просто отказались от этой модели, мы заявили, что не можем работать по такой модели, потому что она противоречит нашему собственному политическому происхождению. Давайте не будем забывать, что наша борьба и революция были не только против политической модели, но и против экономической модели», - сказал Пашинян.

Подчеркнув, что сегодня в деятельности правительства и экономической мысли произошел разрыв, поскольку эта экономическая мысль сформировалась в условиях старой модели, Пашинян сказал: «Я рад, что сегодняшняя статистика и сегодняшние реалии показывают, что сегодня мы можем сделать экономическую революцию с той же логикой, с которой мы вместе с людьми смогли сделать политическую революцию. Сегодня я могу официально заявить, что экономическая революция в Республике Армения началась, и я не сомневаюсь, что экономическая революция победит так же, как победила политическая революция».