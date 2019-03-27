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Карабах

Пашинян в Вене проведет встречу с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (архив)

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Премьер-министр Никол Пашинян 28-29 марта с рабочим визитом посетит Австрию.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра Армении, встреча Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоится в Вене по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В рамках визита Никол Пашинян также встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Белленом.

Предусматривается также встреча премьер-министра с представителями местной армянской общины.

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