Пашинян в Вене проведет встречу с Алиевым

Премьер-министр Никол Пашинян 28-29 марта с рабочим визитом посетит Австрию.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра Армении, встреча Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоится в Вене по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В рамках визита Никол Пашинян также встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Белленом.

Предусматривается также встреча премьер-министра с представителями местной армянской общины.