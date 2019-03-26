Парламент Армении обсуждает законопроект об установке минимального размера пенсии

В Армении не должно быть пенсий и пособий ниже 25,5 тыс. драмов. Это предлагается в законопроекте правительства, который сегодня в первом чтении обсуждался в Национальном собрании. В соответствии с этим законопроектом предлагается установить понятие минимальной пенсии, размер которой не должен быть ниже продовольственной черты бедности.

Продовольственная черта бедности, согласно статистической службе, в последний раз рассчитывалась на 2016 год, она составила 23,3 тыс. драмов. Авторы законопроекта прибавили к этой сумме также показатель инфляции на уровне 3% за каждый год и полученные 25,5 тыс. драмов предложили установить в качестве минимальной пенсии.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Смбат Саиян говорит, что закон, в случае его принятия, будет иметь также обратную силу. «Это, конечно, приведет к определенному увеличению расходов в государственном бюджете – примерно на 800 млн драмов. Я просто хочу отметить, что в госбюджете на 2019 год соответствующие средства предусмотрены, и после принятия закона будет произведен перерасчет, закон будет иметь обратную силу, то есть будут подсчитаны и выплачены также суммы за эти месяцы 2019 года», - пояснил Саиян.

В настоящее время не существует понятия минимальной пенсии. Действующим законом установлена основная или базовая пенсия, которая составляет 16 тыс. драмов. Какую сумму в конечном итоге получит гражданин в качестве пенсии, зависит также от его трудового стажа: чем больше трудовой стаж, тем выше пенсия. Согласно статистике, около 18 тысяч трудовых пенсионеров ежемесячно получают пенсию, которая ниже 25,5 тыс. драмов - черты крайней бедности. Кроме того, еще более 60 тысяч граждан получают пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца, которые ниже продовольственной черты бедности. Эти поправки будут касаться и их. Таким образом, если законопроект будет принят, пенсии и пособия более 80 тысяч граждан повысятся.

Аркадий Хачатрян из фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») отметил, что, фактически, в результате этих изменений граждане, проработавшие 12 лет, и граждане, вообще не имеющие трудового стажа, будут получать одинаковую пенсию, и поинтересовался, нельзя ли увеличить базовую пенсию. «Произвели ли вы расчеты, сколько средств потребуется из госбюджета, чтобы довести размер базовой пенсии до размера минимальной пенсии, в частности, до 25,5 тыс. драмов?» - спросил он.

«Если бы мы пошли не по пути установки минимальной пенсии, а по пути доведения базовой пенсии до 25,5 тыс. драмов, то размер необходимых дополнительных средств составил бы в годовом разрезе около 50 млрд драмов, поскольку это означает увеличить сегодняшние 16 тыс. примерно на 9,5 тыс. драмов, умножить это на 460 тысяч пенсионеров и на 12 месяцев. То есть, здесь возникла бы проблема 50 млрд. драмов. А тот путь, который мы выбрали, по сути, является наименее дорогостоящим вариантом», - отметил замминистра труда и социальных вопросов.

Депутат от блока «Мой шаг» Артак Манукян счел это необходимым, но не достаточным изменением. Он сказал, что если руководствоваться логикой правительства при расчете продовольственной черты бедности, то в 2020 году она уже составит 26,3 тыс. драмов и возникнет необходимость «обновить» законопроект.

Секретарь фракции партии «Процветающая Армения» Арман Абовян сказал, что фракция приветствует это изменение, но считает его недостаточным. По словам Абовяна, расчеты должны быть сделаны не с учетом продовольственной черты бедности, а как минимум с учетом минимальной потребительской корзины.

Спикер парламента Арарат Мирзоян высказался в связи с критикой проекта по повышению пенсий и пособий: «Неважно, кто сколько лет проработал, этот порог касается того, чтобы человек не умер с голоду. Человек проработал 1 год или 10 лет, он имеет право на жизнь. Данный законопроект об этом», - отметил спикер НС.

Председатель парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Нарек Зейналян сказал, что это только первый шаг: «Примерно у 83 тысяч граждан, которые получали пенсии и пособия ниже продовольственной черты, доход увеличится. Естественно, было бы желательно, как отметил г-н Саиян, увеличить эти пенсии в 2-3 раза, но на данный момент таковы возможности правительства и бюджета».