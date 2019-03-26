Пашинян пожелал успехов футболистам национальной сборной Армении по футболу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении президента Федерации футбола Армении (ФФА) Артура Ванецяна накануне посетил Футбольную академию в Аване.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашинян обошел академию, ознакомился с созданными там условиями и существующими инфраструктурами.

Руководители ФФА представили Николу Пашиняну программы, осуществляемые в направлении развития футбола в Армении, а также намеченные на ближайшее будущее планы.

Затем Пашинян встретился с тренерским составом и футболистами национальной сборной Армении по футболу, пожелав им успеха перед отборочным матчем чемпионата Европы 2020 года против сборной Финляндия, который пройдет сегодня вечером в Ереване.