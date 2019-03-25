Бюллетени, проголосованные в пользу Карена Демирчяна, уничтожали в озере Севан – вице-председатель НПА

Вице-председатель Народной партии Армении (НПА) Григор Арутюнян убежден в том, что второй президент Армении Роберт Кочарян должен был давно оказаться за решеткой.

В течение последних 20 лет Арутюнян неоднократно заявлял, что на президентских выборах 1998 года Кочарян узурпировал власть народа и должен за это ответить.

Григор Арутюнян вспоминает, какие виды фальсификаций и давления были использованы в пользу Роберта Кочаряна на президентских выборах 1998 года.

Например, по его словам, 1100 бюллетеней, поданных за Карена Демирчяна, были заменены на бюллетени в пользу Роберта Кочаряна. Как отметил он, были факты, что бюллетени, проголосованные в пользу Демирчяна, уничтожали в озере Севан.

На вопрос, что удерживало Карена Демирчяна от обнародования этих скандальных фактов и обжалования результатов выборов, Арутюнян ответил так: «Карен Демирчян сказал: «я принимаю официальные результаты»».

«Конечно, он сказал: «Это не результаты выборов. Естественно, их народ не принимает, но я обязан принимать официальные результаты, поскольку я человек, который в течение многих лет руководил государством». А почему? Исходя из ситуации в стране, в воюющей стране. В какой-то степени этот шаг был и правильным, потому что уже в 2004 году мы увидели, на что они способны. То же самое было подтверждено 1 марта [2008 года]. Карен Демирчян, вероятно, смотрел дальше», - отметил вице-председатель НПА.

На вопрос о том, считает ли он, что есть основания для того, чтобы Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по фактам фальсификации выборов, Григор Арутюнян ответил так: «Можно представить много фактов, но вся проблема в том, что из этих бюллетеней ничего не было сохранено, они уже уничтожены. И у нас также были такие факты, что избирательные бюллетени, поданные за Карена Демирчяна, в больших мешках пытались уничтожить в озере Севан, выбрасывали из окон школ, где проходили выборы. Но уже прошел 21 год, доказательств не будет».