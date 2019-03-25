29 марта Никол Пашинян и Ильхам Алиев будут в Вене

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен 29 марта в Вене проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Австрии.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляли, что работают над организацией переговоров между лидерами Армении и Азербайджана.

Ереван и Баку, однако, пока не уточняют, будут ли их двусторонние переговоры проходить именно в Вене.

Между тем, как сообщает российское информагентство «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники в Вене, встреча Пашиняна и Алиева пройдет в австрийской столице 29 марта.