Группа военнослужащих в Мегри допустила нарушение дисциплины – пресс-секретарь МО

Родственники группы солдат, служивших в Мегри, сегодня пришли в Министерство обороны Армении, где на встрече с пресс-секретарем министерства Арцруном Ованнисяном утверждали, что несколько дней назад солдаты, не вытерпев поведение одного из офицеров, покинули воинскую часть, после чего вернулись по совету командира.

По словам родителей, в тот же день в полночь построили весь полк и решили в целях дисциплинарного наказания перевести более десятка солдат в другие воинские части.

Между тем, пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованнисян заявил, что несколько солдат пытались не подчиниться законным правилам и вынудить командиров делать так, как хотят они. Он назвал подобное нарушение дисциплины и неподчинение в Вооруженных силах недопустимым, отметив, что это карается по всей строгости закона.

Он подтвердил, что некоторые из солдат были переведены в воинские части, расположенные близ передовой. По его словам, солдаты действовали по преступному сговору и «этот преступный сговор нужно было разрушить».

«В некоторых случаях это наказание, в других случаях это просто решение об изменении ситуации. Есть девять человек, наказание для которых еще будет определено, поскольку идет следствие. А следствие может выявить и определенный состав преступления», - отметил Арцрун Ованнисян.

Как отметил пресс-секретарь Минобороны, старшие командиры воинской части провели служебное расследование по данному делу и решили наказать как военнослужащих, так и командный состав. В частности, он сообщил, что несколько офицеров были уволены.

Между тем, родственник одного из переведенных в другую воинскую часть военнослужащих пожаловался на то, что его должным образом не поставили в известность об этом. Отец другого военнослужащего потребовал, чтобы его сына, переведенного в воинскую часть, расположенную в Нагорном Карабахе, возвратили в Армению.

Арцрун Ованнисян признал, что Министерство должно было должным образом поставить семью военнослужащего в известность о его переводе. Он, однако, исключил возвращение солдата в воинскую часть, расположенную в Армении. «Решение начальника генштаба не обсуждается»,-подчеркнул пресс-секретарь Минобороны Армении.