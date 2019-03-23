В Армении премьер-министр и другие госчиновники вышли на общегосударственный субботник

Сегодня, 23 марта, в Армении проходит общегосударственный субботник. В нем принимают участие как простые граждане, так и представители высшего политического руководства страны.

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян начал субботник с уборки мусора во дворе Общенационального театра им. Соса Саргсяна.

«Меня очень удивило, что по обе стороны дороги я увидел много мусора. Здесь должно пройти торжественное мероприятия в честь Соса Саргсяна, и по мере приближения к месту события я видел, как много повсюду мусора. Честно говоря, я подумал, что при таких обстоятельствах нельзя проводить торжественное мероприятие, поскольку это было бы проявлением неуважения прежде всего по отношению к памяти Соса Саргсяна. Честно говоря, поскольку я планировал отправиться на субботник в Котайкскую область, я хотел сказать организаторам мероприятия, чтобы они убрались здесь и только после этого проводили мероприятие, но потом я подумал, что я сам могу выполнить эту работу, и вот теперь я занят этим делом», - сказал Пашинян.

В ответ на замечание корреспондента Радио Азатутюн о том, что при прежних властях данную территорию довольно масштабно очищали, Пашинян сказал: «Во времена бывших властей мусор собирали и уносили на расстояние 25 метров отсюда, вот такая была логика».

На замечание журналистов о том, что им никогда прежде не приходилось видеть, как представители высшего руководства страны лично убирали мусор, премьер-министр Армении с иронией сказал: «Они это делали тайно. Вот в чем причина. Поскольку они были очень скромными, всегда занимались уборкой в таком месте и в такое время, чтобы никто этого не видел».

Пашинян также заметил, что ему не впервой участвовать в уборке городского мусора – он в свое время делал это на площади Свободы в Ереване, на проспекте Баграмяна. «Мусор нельзя терпеть», - заявил Никол Пашинян.

Сегодня в различных местах города и страны в субботнике также принимали участие другие высокопоставленные чиновники, депутаты, общественные деятели.