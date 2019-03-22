Бюджет Еревана на 2019 год увеличится на 10 млрд драмов

В ходе созванного сегодня внеочередного заседания Совет старейшин Еревана утвердил два вопроса повестки дня – предложение мэрии о передаче в доверительное управление подземных стоянок на площади Свободы и пересмотренный вариант бюджета, согласно которому столичный бюджет на 2019 год увеличится на 10 млрд драмов, достигнув 91 млрд драмов.

«Как и планировалось нами, в течение этих двух месяцев были проведены работы по пересмотру бюджета на 2019 год с целью системной оптимизации расходов и увеличения доходов», - сказал заместитель мэра Айк Саргсян, пояснив, что на 20% увеличится зарплата работников детских садов, в детских садах будет внедрена противопожарная система, будут открыты новые группы на 1000 детей, будут отремонтированы подземные пешеходные переходы, на 10 гектаров увеличатся лесные зоны, будет проведена оросительная система, будет разработан генеральный план Еревана, будут капитально отремонтированы театры, областные администрации и пр.

Саргсян заверил, что хотя расходы на культурные мероприятия сократились, однако их качество и количество не снизятся.

Руководитель оппозиционной фракции «Луйс» Давид Хажакян назвал бюджет «безликим» и «бюджетом фрагментарных решений». Он заявил, что по-прежнему не видит общего видения развития города.

«Я вижу фрагментарные решения, я вижу попытки сделать какие-то заметные вещи, но я думаю, что в годовом разрезе, когда мы подведем итоги 2019 года, мы не сможем с таким бюджетом зафиксировать что-то существенное. Вы знаете, что увеличение на 10 млрд драмов обусловлено не выполненными в прошлом году расходами. То есть, незаасфальтированную в прошлом году улицу мы в лучшем случаем заасфальтируем в этом году. От этого общее состояние сохранится, ничего не увеличится. Этими своими заявлениями вы постоянно вызываете в людях большие ожидания, что хорошо в краткосрочной перспективе, но плохо – в долгосрочной», - сказал Хажакян.

Отвечая на критику Хажакяна, вице-мэр сказал, что вместо финансовых поступлений в бюджет прошлого года в размере 21,9 млрд драмов в этом году поступления составили 31 млрд драмов.

«В условиях почти 50-процентного роста не думаю, что ваши прогнозы о том, что у нас не будет серьезного прогресса, верны», - добавил Саргсян.

Член фракции «Мой шаг» Армен Галджян поинтересовался, почему предлагается на 21,5 млн драмов сократить программу приобретения медицинского оборудования для организаций здравоохранения и на ту же сумму увеличить программу проведения труднодоступных исследований, а также на 42,2 млн драмов предлагается увеличить программы капитального ремонта внешкольных организаций. «К примеру, на капремонт спортивной школы имени Альберта Азаряна…. Действительно хорошая программа, но я хочу понять, как определяются приоритеты. Почему, например, в сфере здравоохранения происходят какие-то перестановки, выделяется меньше средств, а на постройку спортшколы выделяется такая большая сумма», - спросил он.

Айк Саргсян на это ответил, что средства, выделенные на сферу здравоохранения, не сократились, они были перераспределены между программами в соответствии с изменением названий программ. «Общий бюджет на приобретение медицинского оборудования для медучреждений запланирован в размере 145 млн драмов, на капитальный ремонт учреждений здравоохранения – еще 150 млн драмов», - сказал вице-мэр.

Планируется также отремонтировать шесть подстанций скорой помощи, которые были введены в эксплуатацию в 1986 году и с тех пор не ремонтировались.

