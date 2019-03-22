Карабах обязательно должен участвовать в переговорах – экс-премьер НК

Нагорный Карабах обязательно должен участвовать в переговорах, сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил бывший премьер-министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что при трех бывших президентах Армении - Левоне Тер-Петросяне, Роберте Кочаряне и Серже Саркисяне - Карабах не участвовал в переговорах и этот вопрос не поднимался, Арутюнян ответил так: «Поэтому мы не зафиксировали никакого успеха. Десятки раз власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] заявляли, что решение вопроса возможно только в случае участия арцахских властей в переговорном процессе, но в результате решения Арцаха, а также Республики Армения и наших соотечественников».

На вопрос, что на это отвечали власти Армении, Арутюнян ответил: «Они не отвечали».

После революции премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что отныне официальный Ереван будет представлять на переговорах по вопросу Нагорного Карабаха только точку зрения Армении, будет говорить только от имени Армении и что отныне официальный Степанакерт должен быть представлен за столом переговоров. В противном случае, по его словам, эти переговоры будут неполными.