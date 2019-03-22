Нет точной оценки «тени», есть суждения и разные оценки – глава КГД

Нет точной оценки «тени» в экономике, есть суждения и разные оценки, вчера в постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам в ответ на вопрос депутата от партии «Процветающая Армения» Артура Григоряна заявил председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананян.

Отметив, что в условиях новой Армении предполагалось вести бескомпромиссную борьбу с «тенью», Григорян, в частности, поинтересовался у Ананяна о том, какие результаты зафиксированы за это время, о какой «тени» идет речь и что было обнаружено.

«Сейчас мы разрабатываем методологию оценки «тени» и должны провести оценку «тени» по сферам. Должен сказать, что нет точной оценки «тени» в экономике, есть суждения и разные оценки, в том числе и у международных структур есть свои суждения. Наша Национальная статистическая служба называет это не «тенью», а неформальной или неучтенной экономикой. Причем неучтенная экономика вовсе не означает, что это обязательно «тень», просто есть такая экономика, которая либо не учитывается, либо нет методологии ее учета, либо в этом нет смысла. Нет оценки «тени», которую я мог бы вам сейчас представить, поэтому мы сейчас тратим ресурсы. На самом деле, как сегодня осуществляется борьба с «тенью»? Она осуществляется с помощью аналитических методологий или нашего аналитического инструментария», - сказал Ананян.

Отметив, что почти все процессы налогового администрирования автоматизированы, глава КГД также подчеркнул, что у них пока нет реальной оценки «тени» по той методологии, которую бы они хотели.

«2018 год был революционным с точки зрения методологии учета доходов, если на минуту оставить в стороне изменения в плане политики, в целом мы выполнили поставленные перед нами задачи, несмотря на то, что плановый уточненный показатель мы выполнили на 99,7%, то есть вместо 1 трлн 261 млрд драмов выполнили 1 трлн 258 млрд, но этот 1 трлн 258 млрд - это те доходы, в которых в первый раз не были учтены предоплаты. А в плане 2019 года наши оценки более оптимистичны. Доля первого квартала была установлена на уровне около 255 млрд, по данным на 20 марта, 280 млрд уже считаются выполненными. У нас есть 10 дней, в течение этих 10 дней мы должны выполнить 5 млрд, думаю, что мы выполним и превысим», - сказал Ананян.