Наконец появилась возможность для достижения окончательного мира между Арменией и Азербайджаном - The Washington Post

Наконец появилась возможность для достижения окончательного мира между Арменией и Азербайджаном, говорится в аналитической статье в газете The Washington Post. В публикации отмечается, что после длившихся десятилетиями бесплодных переговоров сейчас зафиксировано существенное изменение, которое может привести к урегулированию.

«Год назад демонстранты в Армении вынудили премьер-министра уйти в отставку, проложив путь к состоявшимся в декабре свободным выборам. Демократический прогресс Армении может изменить притязания лидеров по обе стороны конфликта, - утверждается в статье. – Последние научные исследования показывают, что когда регион становится более демократичным, перспектива урегулирования конфликта возрастает, а тенденция к агрессии уменьшается. Демократические общества выступают за мирное сосуществование со своими соседями, стремятся к сотрудничеству и компромиссам, что ослабляет поддержку военного решения проблемы».

В то же время, отмечается, что демократизация региона является необходимым, но не достаточным условием. «Исследования также показывают, что более вероятно достичь согласия, если все стороны вовлечены в переговоры. Сейчас актуальным является вовлечение к процесс урегулирования всех пострадавших групп: живущих у линии соприкосновения сельских общин, женщин, беженцев и самого Нагорного Карабаха», - утверждает автор статьи в The Washington Post, отмечая, что все эти группы на протяжении многих лет оставались за рамками переговоров.

«Конечно, когда военные продолжают контролировать границы и в регионе нет гарантий безопасности, призыв к контактам между сторонами может показаться нереальным, - отмечает автор статьи, представляя возможные шаги для достижения успеха в этом направлении: - Армения, Азербайджан, Грузия и Нагорный Карабах, общественные организации и гражданские группы должны быть вовлечены в становление соглашений и институтов, обеспечивающих более широкую безопасность в регионе. Это могут быть действующие во всем регионе правила, договоры и конвенции, которые позволят лидерам общин сотрудничать друг с другом по таким общим вопросам, как, например, незаконный оборот наркотиков, борьба с бедностью в селах, восстановление торговых путей, обмен водой или сохранение культурного наследия».

«Установление таких связей между сторонами поможет дипломатии вместо краткосрочных компромиссов сосредоточиться на более длительных, насущных вопросах, касающихся всего региона. Такой многосторонний диалог может также уменьшить враждебность между Арменией и Азербайджаном и дать возможность международным посредникам и лидерам обеих сторон в более благоприятных условиях обратиться к общественности по вопросу компромисса», - говорится в статье.

Говоря о преимуществах продвижения переговоров с участием всех конфликтующих сторон, аналитик The Washington Post отмечает: «Если эти шаги не будут предприняты, контакты между двумя сторонами будут оставаться единичными, а мирные соглашения будут краткосрочными».

Статья была опубликована в аналитическом разделе The Washington Post, ее автором является профессор политологии и международных отношений Стоунхиллского колледжа (Массачусетс, США), автор ряда работ по урегулированию конфликтов Анна Оганян.