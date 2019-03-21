Мы собираемся уменьшить бремя прямых налогов, потому что видим в этом ключ к экономическому росту – глава Минфина

«Мы собираемся уменьшить бремя прямых налогов, потому что видим в этом ключ к экономическому росту», - сегодня в беседе с журналистами заявил министр финансов Атом Джанджугазян.

«А снижение прямых налогов, по крайней мере, в краткосрочный и среднесрочный период предполагает риск того, что будет собираться меньше доходов в бюджет, следовательно, эти меньшие доходы, как предполагается, не смогут непосредственно привести к снижению затрат. Поскольку у нас также есть ограничение долга, мы должны перенести акцент с налогообложения капитала и дохода на налоги на потребление», - сказал Джанджугазян.

Министр финансов отметил, что в налогах на потребление были рассмотрены все возможные варианты и было сочтено целесообразным воздержаться от изменения ставки НДС, являющегося основным источником доходов, поскольку это содержит риски с точки зрения конкурентоспособности страны.

«Осталось не так много возможностей, в налогах на потребление это акцизные налоги и определенные виды деятельности, налоговое бремя на которые может быть пересмотрено. Есть такое, что что-то увеличилось больше, что-то меньше. Одно увеличилось, предположим, в 10 раз, другое – в 60 раз. Хорошо это или плохо - это другой вопрос», - подчеркнул он.

Джанджугазян добавил, что может быть перераспределение: «Любое изменение может изменить поведение потребителя, и, следовательно, это может повлиять на тот или иной конкретный вид деятельности или субъект, занимающийся этим видом деятельности. Невозможно иметь регулирование, которое одинаково повлияет на всех или все одинаково будут им довольны».

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли, что налоговое бремя будет снижено в связи с недовольством, он ответил: «Поскольку обсуждения еще не завершились, то возможно изменение и уменьшение в любом направлении».

На вопрос, когда проект поправок в Налоговый кодекс будет направлен в парламент, он ответил: «В ближайшее время».

«Возможно, на следующей неделе», - сказал министр финансов.