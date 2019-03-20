«Волна недовольства есть, и опасно, если премьер-министр не знает об этом» - Горгисян

В стране есть волна недовольства, и опасно, если премьер-министр не знает об этом, в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул секретарь оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян, комментируя утверждения, сделанные премьер-министром Николом Пашиняном на вчерашней пресс-конференции.

«В Армении нет волны зреющего недовольства, я говорю это в качестве констатации, и мы в ближайшие пять лет увидим, есть ли в Армении зреющая волна недовольства или нет», - заявил вчера премьер-министр.

«Волна недовольства есть, и опасно, если премьер-министр не знает об этом, - сказал Горгисян, продолжив: - Сейчас обсуждается, в частности, Налоговый кодекс, в связи с чем есть большое недовольство. Прямо сейчас в Национальном собрании обсуждаются поправки в закон о ломбардах, в связи с чем общество снова испытывает различного рода недовольство. Мы каждый день получаем жалобы, встречаемся с гражданами, у которых в разных сферах есть разные проблемы, и в основном в отношениях с государственными структурами, и все это нужно решать, и всем этим нужно заниматься», - сказал Горгисян.

Он отметил, что почти ежедневно перед зданием правительства проводятся акции протеста граждан. «Хорошо, что граждане научились выражать свое недовольство, а не высказывать его только на кухне за чашкой кофе. Но его должны услышать. Потому что после революции ситуация изменилась, а законодательное поле осталось прежним», - сказал оппозиционный депутат.

На вопрос, можно ли сказать, что граждане пока не чувствуют реальных изменений в своей жизни после революции, Геворк Горгисян ответил: «Это факт, потому что это показывает ежедневное общение с нашими гражданами. У людей были очень большие ожидания. Мы встречаемся с предпринимателями, они говорят: «мы всех [работников] зарегистрировали, как того требовало правительство, и теперь у нас проблема, потому что мы ждем, что хотя бы будет изменен Налоговый кодекс и наше налоговое бремя уменьшится, потому что сейчас мы стоим на грани закрытия». Хотя бы каким-то образом была бы снижена цена на газ, на электричество, что также обещали до революции. И ничего из этого не делается, сформировались очень большие ожидания, и сейчас очень опасно, должна быть хотя бы тенденция того, что хотя бы часть этих ожиданий на каком-то этапе будет реализована, если общество этого не увидит, мы встанем перед очень серьезной опасностью депрессии».

По мнению секретаря фракции «Лусавор Айастан», в течение прошедшего года не было также системной борьбы с коррупцией, хотя принят закон о создании антикоррупционного органа, однако тот так и не был создан. По словам оппозиционного депутата, борьба с коррупцией сегодня носит фрагментарный характер.

Он заявил, что нет конкретных механизмов возвращения бывшими чиновниками «награбленного» государству и нет гарантий, что после возвращения те не будут подвергаться уголовному преследованию.

«Нашему правительству сейчас не хватает конкретики, то есть всегда делаются политические заявления, заявления о доброй воле, но отсутствуют конкретные механизмы их реализации», – сказал депутат и добавил, что не должно быть произвольных подходов, должны быть конкретные механизмы и должны быть зафиксированы правила игры.

Помимо социальных проблем, инвестиций и борьбы с коррупцией, Никол Пашинян на продлившейся более 4 часов вчерашней пресс-конференции говорил также об отношениях с четвертой властью, подчеркнув, что возглавляемое им правительство не будет делать никаких шагов против СМИ.

На вопрос, видит ли оппозиция проблемы, связанные с прессой, секретарь фракции «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян ответил, что у него есть опасения, поскольку пресса сегодня разделилась на политические команды: с одной стороны - доходящая до лжи критика, с другой стороны – доходящая до лжи похвала в адрес властей, и общество не понимает, где правда, а где ложь.

«Со стороны власти влияние оказывается настолько, что конкретные СМИ: информационные сайты и телеканалы даже обслуживают власть, то есть, говорят то, что думает или хочет сказать власть, и не бывают объективными», - отметил Горгисян.

На вопрос, считает ли он, что стиль работы прежних властей продолжается, оппозиционер ответил утвердительно: «Да, прежний стиль работы продолжается, в этом случае можем сказать, что продолжается. Есть конкретные информационные сайты, которые принадлежат и депутатам от власти, и, как все мы знаем, семье премьер-министра. Даже провластные депутаты призывают следить только за конкретными СМИ, считая, что все остальные СМИ занимаются черным пиаром».

На замечание, что часто пишется о том, и даже Пашинян сказал об этом, что представители прежнего режима повсеместно тратят миллионы на черный пиар против правительства, но власти все равно не станут предпринимать никаких контрмер против СМИ, и вопрос, видит ли он такую опасность, Горгисян ответил: «Представители прежней власти продолжают жить в нашей стране, и продолжают пытаться иметь политический вес, и для этого они используют все известные им методы, и то, что это делается, это факт, этого нельзя не замечать, и это тоже плохо, потому что, с одной стороны, идет критика, очевидно доходящая до лжи, с другой стороны, похвала в адрес правительства, также доходящая до лжи. И никто не понимает, где реальность, объективность потеряна, и общество отныне не верит ни той стороне, ни другой и уже не знает, кому верить».