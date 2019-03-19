В Ереване прошла акция в поддержку иранской правозащитницы Насрин Сотуде

Армянские правозащитники и активисты также присоединились к открытому письму международной правозащитной организации Amnesty International, в котором содержится призыв к властям Ирана освободить иранскую правозащитницу Насрин Сотуде.

Сегодня они провели молчаливую акцию протеста перед посольством Ирана, требуя освободить правозащитницу.

«Конечно, против нее выдвинули другие обвинения, как это происходит в авторитарных странах. Есть ли от этого польза или нет, затрудняюсь сказать, но одно однозначно, что мы не можем оставаться равнодушными, особенно когда в соседней с нами стране происходят подобные репрессии в отношении правозащитницы. Однозначно, обвинение было сфабрикованным, и я считаю, что и нашему обществу знакомы подобные случаи, когда на активных людей, политических диссидентов, которые являются правозащитниками, часто навешивают ярлык врага нации и государства», - сказал Радио Азатутюн один из участников акции протеста.

Активист, иранский армянин Вардгес Гаспари, который знаком с нравами в Иране, не думает, что власти соседней страны прислушаются к их требованию. «Знаете, в этой ситуации я поднимаю свой бессильный голос просто для того, чтобы придать хотя бы немного храбрости, оказать психологическую поддержку находящейся в заключении правозащитнице, чтобы она чувствовала, что не забыта и что есть люди, их очень мало, но, тем не менее, они интересуются ее судьбой», - сказал активист.

Согласно официальным источникам, иранская правозащитница и адвокат Насрин Сотуде 11 марта была приговорена революционным судом в Тегеране к 7 годам тюрьмы по обвинениям в антигосударственной пропаганде и оскорблении духовного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

Ее супруг Реза Хандан, между тем, заявил, что его жену приговорили в общей сложности к 38 годам лишения свободы. Суд также решил подвергнуть 55-летнюю Сотуде 148 ударам плетью.

«В Иране права женщин нарушаются», - утвержает активистка Арпине Галфаян. «Во-первых, тот вопрос, что женщин заставляют носить хиджаб, и поэтому многие женщины в знак протеста снимают хиджаб. Эта жещнина была адвокатом многих таких женщин. И теперь ее наказывают. Для меня это просто неприемлемо, и я надеюсь, что голос людей достигнет цели не только конкретно в вопросе освобождения Насрин Сотуде, но и вообще в вопросе прекращения этих репрессий», - сказала активистка.

Активисты свой протест в виде письма попытались передать сотрудникам посольства Ирана, но его так никто и не взял. Они были вынуждены бросить письмо в почтовый ящик, установленный у входа в посольство.

Насрин Сотуде была арестована 13 июня 2018 года и затем приговорена к пяти годам за «шпионаж». До этого она защищала группу женщин, проводивших акцию протеста против обязательного ношения хиджаба в общественных местах. Правозащитница предъявленные ей обвинения не признает.

Известный критик властей Ирана в прошлом уже провела три года в тюрьме за участие в акции перотеста против переизбрания бывшего президента Махмуда Ахмадинежада в 2009 году.

В 2012 году Европарламент наградил Насрин Сотуде премией имени Андрея Сахарова.

Евросоюз, США, а также ряд других стран и международные правозащитные организации подвергли Иран критике за отношение к правозащитнице.

Супруг Сотуде, активист Реза Хандан, в Иране также был приговорен к 6 годам заключения по обвинению в заговоре против национальной безопасности и антигосударственной пропаганде. По сообщению его адвоката, Хандану также запретили в течение двух лет уезжать из страны, заниматься какой-либо деятельностью в социальных СМИ или газетах и вступать в политические группы.

Хандан назвал выдвинутые против него обвинения политическими. В дальнейшем он обжаловал это решение и был освобожден под залог.