На данный момент с правительством обсуждаются 802 инвестиционные программы - Пашинян

В феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года в Армении объем ипотечного кредитования вырос на 100 процентов, сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого года в рамках реализуемых правительством программ рост ипотечного кредитования составил 145%.

«Вообще на сегодняшний день объем портфеля ипотечного кредитования вырос на 30%. По оценке специалистов, это огромный рост. Это означает, что в ближайшее время у нас будет иметь спрос на строительство, это в свою очередь приведет к новым рабочим местам, не только в сфере строительства, но и в сфере производства стройматериалов, а также в сфере услуг и так далее. Это очень важный показатель, который в свою очередь приведет к сокращению безработицы», - сказал Пашинян.

Премьер-министр также сообщил, что на данный момент с правительством обсуждаются 802 инвестиционные программы общим объемом порядка 2,7 млрд долларов США.

«42 из этих программ – объемом 774 млн долларов, по сути, находятся на разных этапах реализации, другие находятся на этапе активного обсуждения. Это означает, что мы имеем определенный рост интереса к стране в плане инвестиций», - сказал Пашинян.