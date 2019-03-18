Дальнейшие шаги правительства зависят от результатов экспертизы по Амулсарскому руднику - Айк Геворкян

Компания Lydian International Limited, эксплуатирующая Амулсарский золотоносный рудник, на днях объявила о начале процесса обращения в международный арбитраж, поскольку у нее имеется спор с правительством Армении, как отмечается в официальном заявлении, «по причине продолжающейся блокады дорог к Амулсарскому месторождению».

Дороги, ведущие к руднику, перекрыты активистами-экологами и жителями Джермука и Гндеваза с 22 июня прошлого года.

«Недавно уже начались работы по независимой экологической экспертизе Амулсарского рудника, и от ее результатов зависит, какими будут дальнейшие шаги правительства», - сказал депутат Национального собрания Армении Айк Геворкян (фракция «Мой шаг»).

По его словам, связанный с Lydian кризис также находится в центре внимания соответствующей парламентской комиссии. Правительство не будет предпринимать никаких действий до тех пор, пока не получит результатов экспертизы, проводимой вызывающей доверие аккредитованной международной компании, на проведение которой из бюджета было выделено более 390 тыс. долларов.

«До этой экспертизы было две диаметрально противоположные экспертизы. Согласно одной экспертизе, эксплуатация Амулсара абсолютно безопасна, согласно другой экспертизе - опасна. По этой причине для получения окончательного, полного ответа правительство пошло на довольно дорогостоящий шаг. Назначение совершенно независимой экспертизы стоит очень дорого», - сказал Геворкян.

По одному из действующих договоров компания может обратиться в международный арбитраж через три месяца после официального уведомления об этом, а по другому договору - через шесть месяцев после официального уведомления. По словам Айка Геворкяна, в начале июня правительство уже получит результаты гидрогеологического исследования, после чего у него будет два варианта двигаться вперед.

Как отмечает Геворкян, если по результатам экспертизы выяснится, что эксплуатация рудника безвредна для окружающей среды, то государство обеспечит условия для того, чтобы приостановленная эксплуатация рудника была продолжена. «Если судебные процессы пойдут так, что Армения будет вынуждена заплатить инвестору, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, что станет очень тяжелым бременем для Армении. Но с другой стороны, если экспертиза выявит, что это опасно, здесь встает вопрос здоровья людей, которое дороже, поэтому все будет зависеть от результатов экспертизы», - отметил он.

На вопрос Радио Азатутюн, что сделает компания Lydian, если экспертиза выявит, что она получила лицензию от прежнего правительства, пойдя на определенные фальсификации, и на самом деле эксплуатация Амулсара может нанести вред окружающей среде, Геворкян ответил: «Тогда я не думаю, что Lydian продолжит судебные процессы, потому что ни международное сообщество, ни суды не пойдут на шаг, чтобы наносящий вред здоровью людей рудник эксплуатировался».

В компании сообщили, что начали судебный процесс и больше не будут выступать с комментариями.