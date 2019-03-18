Правящая политическая команда поддерживает действия мэрии Еревана

Вице-премьер Тигран Авинян в беседе с журналистами сообщил, что правящая политическая команда полностью поддерживает процесс демонтажа кафе на территориях, прилегающих к зданию Оперного театра.

«Однозначно поддерживает, это общее, командное решение. И я считаю, что реакция общества также очень адекватная. И я убежден, что подобная политика должна быть последовательной со стороны мэрии, потому что речь идет о самом центре столицы Республики Армения - Еревана... никаких привилегированных не будет», - сказал вице-премьер.

Сегодня с раннего утра продолжились работы по демонтажу кафе, которые начались еще шесть дней назад. Работы не прекращались и в выходные дни.

Граждане, наблюдавшие за демонтажем кафе, в беседах с Радио Азатутюн говорили, что выступают за озеленение города.

«Я рад, что Ереван вернется к своему прежнему облику. Сколько можно все это терпеть», - сказал мужчина средних лет.

«Это нормально, что должно было быть сделано. Город очищается», - добавила молодая женщина.

В настоящее время два из пяти кафе, находящихся в первой зоне, демонтируются, третье - добровольно демонтировало свое имущество, для обеспечения правовых оснований демонтажа двух других кафе мэрия обратилась в суд.

Мэр Еревана Айк Марутян заявил, что процесс будет непрерывным.

Глава оппозиционной фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян предлагает до начала процесса публиковать информацию о том, на какой территории когда он начнется. «Наше предложение мэру состоит в том, чтобы опубликовать дорожную карту: какое кафе в каком парке и когда должно быть демонтировано, когда начнутся работы, чтобы это было предсказуемо и для общественности, и для хозяйствующих субъектов, чтобы проблема рабочих мест, которая, как они заявляют, возникнет, была компенсирована ими путем смены территории. Учитывая число парков, где территории предоставлены в аренду, процесс будет длительным, и в этом смысле есть возможность с этого момента отправлять всем такие уведомления», - сказал Хажакян.

Работы по демонтажу кафе на прилегающих к Опере территориях вызвали протесты сотрудников кафе. В течение первых двух дней они даже на некоторое время перекрыли улицы и разблокировали их только после вмешательства сотрудников правоохранительных органов, когда были подвергнуты приводу около двух десятков граждан.

Полномочия сотрудника полиции, применившего насилие по отношению к одному из демонстрантов во время акций протеста, были прекращены.

Прокуратура также сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского во время акций протеста на площади Свободы.