«Сасна црер» начинает процесс включения Карабаха в состав Армении в качестве области

Партия «Сасна црер» начинает процесс включения Нагорного Карабаха в состав Армении в качестве области. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил один из членов-учредителей партии Варужан Аветисян.

«Всеармянское движение «Сасна црер» начинает этот процесс сейчас, поскольку для этого было необходимо иметь в Арцахе политико-организационную единицу. Сейчас эта единица существует: на днях в Арцахе была зарегистрирована арцахская партия «Сасна црер», основной задачей которой является обеспечение этого процесса», - заявил Аветисян.

На вопрос Радио Азатутюн, как они представляют этот процесс с правовой точки зрения, согласны ли карабахцы, которые провозгласили де-юре свою независимость, получить статус области, руководящий член партии Жирайр Сефилян ответил: «Мы уверены, что подавляющее большинство разделяет эту идею, и я уверен, что процесс, который мы начинаем, будет всем по душе. Есть множество правовых путей процесса: это может быть референдум, может быть ратификация обоими парламентами, могут быть общегосударственные выборы», - сказал Сефилян.