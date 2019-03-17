Пашинян совершил неанонсированные поездки по сельским общинам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне совершил неанонсированные поездки по деревням Араратской области, чтобы ознакомиться с проблемами сельских общин и их жителей.

На странице Пашиняна в Facebook шла прямая трансляция встреч премьера с жителями деревень, на которых они поднимали проблемы, связанные с водоснабжением, дорогами, пастбищами и так далее.

Так, в одном из сел, где местные жители жаловались на отсутствие детского сада, Пашинян предложил выделить помещение для детсада в местной школе.

В общине Сис Пашинян пообещал обсудить вопрос поддержки правительства в ремонте дороги. Жители села также попросили премьер-министра помочь в решении проблемы газоснабжения. На это премьер отметил, что для оператора это может быть нерентабельно, поскольку практика показывает, что в сельской местности расход газа остается на низком уровне. Вместо этого Пашинян предложил рассмотреть вариант развития в общине солнечной энергетики.

Глава армянского правительства подчеркнул, что солнечная энергетика является перспективным направлением, в частности, в связи с большим количеством солнечных дней в году в Араратской долине.