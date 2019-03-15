«Защита прав потребителей является для нас абсолютным приоритетом» - Пашинян

Защита прав потребителей является для нас абсолютным приоритетом, сегодня на открытии форума, посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул, что не следует рассматривать или связывать коммерческие процессы с вопросом социального обеспечения и социальной защиты.

«Если мы, например, оставим торговлю мяса на улицах, на тротуарах, руководствуясь той логикой, что мы решаем социальную проблему, то это означает, что мы соглашаемся с тем, что наша страна - это страна низких стандартов не только в плане защиты прав потребителей, но и в плане социальной защиты, потому что если наш метод социальной защиты граждан заключается в том, чтобы торговать на тротуаре без соблюдения санитарных норм, то это означает, что мы говорим гражданам, что мы представляем для них защиту именно такого социального стандарта. Это, конечно, абсолютно не подобает нашей стране, особенно сегодня, особенно после изменений, которые произошли в стране», - сказал Пашинян.

По его словам, сегодня важнейшей задачей правительства является повышение стандартов и приведение их в соответствие с самыми высокими международными стандартами.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества с Европейским союзом, в частности, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

По словам Никола Пашиняна, повышение стандартов для наших продуктов позволит реализовать одно из ключевых программных положений правительства, которое кратко изложено в предисловии программы правительства.

«Мы говорили, что представляем экономику Армении нацеленной на экспорт. Между тем, если мы внимательно посмотрим на наше договорно-правовое поле, то увидим, что мы просто не умеем пользоваться экспортным потенциалом по той простой причине, что наши продукты во многих случаях не соответствуют стандартам, принятым, например, в Европейском союзе, США, Российской Федерации, других странах Евразийского экономического союза. И когда я говорю, что Армения должна быть технологичной страной, я имею в виду и это тоже. И работа, направленная на защиту прав потребителей, что очень важно, имеет многостороннее значение. Тем самым мы повышаем стандарты нашей страны экономически, политически, с точки зрения туризма и вообще по всем возможным критериям», - сказал глава правительства.