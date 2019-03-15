ППА не привела на площадь Свободы ни одного демонстранта - Наира Зограбян

«Я всегда выступала против захвата зеленых территорий», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявила депутат парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян.

Депутат от ППА, в то же время, выразила сомнения в том, что городским властям удастся построить тот «красивый» сквер, который представлен на картинках.

«Та очень красивая картинка, размещенная на сайте мэрии, то есть, она будет реализована только на территории этих двух демонтированных кафе? Почему вы не демонтируете другие кафе? Потому что не можете, потому что люди обратились в суд, и судебный процесс не позволяет до вступления приговора в законную силу входить туда и предпринимать какие-то действия в отношении этих кафе. Так что я советую перед тем, как публиковать красивые картинки и писать душещипательные тексты о зеленом Ереване, быть также немного реалистами», - сказала Зограбян.

Член фракции ППА сочла дезинформацией утверждения о том, что партия «Процветающая Армения» защищает интересы собственников и выступает против демонтажа кафе.

«Это бесстыдная дезинформация, потому что наша задача заключалась совсем не в этом. Мы были там не для того, чтобы защищать интересы какой-либо из сторон, а чтобы полицейские не применили несоразмерную силу в отношении граждан и чтобы все было сделано в рамках закона», - сказала депутат.

Разговоры о том, что ППА вчера направила своих активистов на площадь Свободы в качестве демонстрантов, Наира Зограбян назвала абсурдом.

«Они были из нашего молодежного крала Ачапняка, пришли в Академию управления, чтобы послушать мой диалог со студентами, когда я получила сигнал, что там произошел инцидент, и они со мной на машине направились туда. Это абсурд. «Процветающая Армения» не приводила туда никаких демонстрантов, потому что нашей задачей было всего лишь по возможности предотвратить эскалацию, что нам и удалось», - сказала Зограбян.