Заседание правительства сопровождалось акциями протеста

Сотрудники ломбардов и пунктов обмена валюты сегодня во время акции протеста перед зданием правительства пригрозили перекрыть центральные улицы города, если представители правительства не выслушают их.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О государственной пошлине» предусматривает увеличение в 60 раз госпошлины, взимаемой с ломбардов и обменных пунктов.

Через несколько минут после того, как протестующие пригрозили перекрыть улицы, двое участников акции уже оказались внутри здания правительства. Руководитель ломбарда Мгер Геворкян сообщил Радио Азатутюн, что он встретились с помощником премьер-министра Нарине Саргсян, им пообещали обсудить вопрос до понедельника.

По утверждению участников акции протеста, в случае принятия подобного решения банки просто уничтожат их бизнес, а более тысячи работников станут безработными.

«Почему мы сейчас стали протестовать? Потому что, если подобное решение будет принято, на рынке останутся только крупные игроки. Дело идет к укрупнению. А одна из идей сегодняшней экономической революции заключается в том, что будут бороться против укрупнения», - сказал Мгер Геворкян.

Сегодня разъяснений от правительства требовали также жильцы двух домов 4-й степени аварийности в селе Ленухи Армавирской области. Они потребовали встречи с премьер-министром. Жильцы рассказали, что здания просто разрушаются, живя в них, они ежедневно подвергают опасности свою жизнь и жизнь своих детей.

На вопрос, почему они не обратились к губернатору Армавирской области, один из протестующих ответил: «Губернатор говорит, что от него это не зависит. Он говорит, что представил проект, а министр сказал, что есть 55 подобных зданий… Губернатор говорит, что для того, чтобы он предоставил нам суммы, правительство должно выплатить компенсацию».

Вместо Никола Пашиняна жители села выслушали разъяснения начальника управления по приему граждан и обсуждению обращений правительства РА Александра Казаряна. Ответ их не удовлетворил.

Отец троих детей Мкртич сказал, что как только вернется в село, соберет детей и пойдет жить в здание администрации села. «Буду жить там до тех пор, пока мой вопрос не будет решен. Остальные 21 семья перебрались в здание сельской школы. Если их не интересует жизнь 22 семей, нас вообще не интересует система образования», - сказал он.

Еще одну акцию протеста с требованием «Верните нашего директора» проводили студенты и преподаватели Ереванского регионального колледжа имени Н. Ачемяна. Они требовали встречи с министром образования и науки Араиком Арутюняном. Протестующие потребовали объяснений в связи с тем, почему с сегодняшнего дня уволен директор Карлен Айрапетян, возглавлявший до этого колледж в течение полутора лет.

С министром они так и не встретились. Начальник юридического управления министерства Эмиль Маркарян и начальник управления начального и среднего специального образования Артак Агбалян сообщили им, что в колледже были допущены нарушения, а директор получил два строгих выговора.

«Когда говорят о строгом выговоре... это упущения предыдущего директора и администрации, за которые строгий выговор получил новый директор, находившийся на должности всего два месяца», - сказал один из преподавателей колледжа.

Студенты и преподаватели заявили, что продолжат забастовку до тех пор, пока справедливость не восторжествует.