Парламент принял в первом чтении законопроект о праворульных автомобилях

Национальное собрание Армении сегодня единогласно, 112 голосами «за», приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон РА «О запрете импорта транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления».

По этому законопроекту до 1 мая будет разрешено ввезти в страну около 1000 автомобилей с правым рулем, приобретенных до 30 декабря 2018 года.

Основной докладчик по проекту в парламенте, министр транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян, пояснил: «Да, четко указано приобретение, а не оплата, чтобы мы могли избежать в дальнейшем каких-либо спекуляций. Это означает, что таможенный орган после получения соответствующих документов должен зафиксировать, что это имущество было приобретено до 30 декабря 2018 года».

Депутат фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян предложил перенести установленный срок на один месяц: «Если обоснование состоит в том, что это опасно, что мы будем делать с десятками тысяч автомобилей с правым рулем, уже эксплуатируемых в Армении? Вы не думали о том, чтобы вообще пересмотреть необходимость принятия, существования этого закона? Если это действительно представляет угрозу, тогда мы должны подумать о том, как вообще обойти это явление».

Министр подчеркнул, что правительство делает последнюю уступку по части ввоза автомобилей с правым рулем, и изменения в законе больше не предусматриваются.

Что касается уже эксплуатируемых автомобилей, то он заверил, что для водителей таких автомобилей никаких препятствий не будет. «Я думаю, что тем людям, которые приобрели и на правах собственности владеют этими автомобилями, мы должны позволить эксплуатировать их, не создавая для них дополнительных проблем», - сказал Аршакян.

По словам министра, таким образом они пытаются решить вопрос скопившихся на таможенных пунктах и уже направляющихся в Армению автомобилей.

По оценке председателя постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкена Туняна, предложенными поправками парламент в очередной раз идет навстречу гражданам.

Депутат парламентской фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкуян затронул тему вступающих с 1 января в силу евразийских таможенных пошлин, которые, по его словам, приведут к повышению цен на автомобили в Армении в 4,5 раза. Он предложил правительству начать переговоры в Коллегии Евразийской экономической комиссии, чтобы избежать этого подорожания. «Иначе мы потеряем как минимум 50 миллионов долларов», - отметил он.