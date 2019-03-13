Армен Саркисян: Армения и Грузия единодушны в том, что конфликты и основы для их урегулирования не идентичны

«Важно, чтобы существующие в регионе конфликты не перекинулись на территорию Грузии», - заявила прибывшая с официальным визитом в Ереван президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня в ходе совместного с президентом Армении Арменом Саркисяном заявления для СМИ.

«Для нас очень важно, чтобы граждане Грузии армянского и азербайджанского происхождения жили мирно в нашей стране и интегрировались в политическую, экономическую и культурную жизнь Грузии», - подчеркнула она.

По словам Зурабишвили, она, как президент страны, обязана сделать больше для того, чтобы гражданам Грузии армянской национальности было легче освоить грузинский язык.

Она подчеркнула, что Армения и Грузия являются не только соседними, но и дружественными странами. «Мы живем в регионе, для которого решающее значение имеют стабильность и мир. Это обязательные предусловия для экономического развития обеих стран», - сказала президент Грузии.

Говоря о региональных конфликтах, президент Грузии отметила, что они должны быть урегулированы мирным путем на основе норм международного права.

Между тем, в прошлом месяце Зурабишвили находилась с официальным визитом в Баку, где во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказала, что Грузия и Азербайджан пережили одинаковые проблемы.

«В последние годы мы пережили похожие трагедии. И сегодня мы знаем, что значит оккупированная территория для страны, когда территориальная целостность твоей страны еще не восстановлена. Оккупационные линии и сегодня являются открытой раной для нас, которая, с одной стороны, препятствует нашему развитию, но в то же время, несмотря на эти трагедии, мы все же смогли укрепить и развить наши государства, развить экономику и продолжить наш путь в качестве независимой страны», - в Баку заявила Саломе Зурабишвили.

Примечательно, что сегодня во время совместного заявления двух президентов в президентском дворце президент Армении Армен Саркисян подчеркнул, что, обсудив региональные конфликты, они с Саломе Зурабишвили согласились с тем, что проблемы и конфликты не идентичны, следовательно, не идентичны и основы для их урегулирования. «По моему личному убеждению, решения следует искать исключительно мирным путем, на основе норм международного права, а в случае Карабаха – на основе уважения права на самоопределение», - сказал президент Армении.

Армен Саргсян подчеркнул, что армяно-грузинским отношениям присуща атмосфера взаимопонимания и доверия, сообщив, что с радостью принимает приглашение Саломе Зурабишвили посетить Грузию.

Сегодня позже президента Грузии принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе встречи Пашинян отметил, что у двух стран есть историческая возможность вывести отношения на новый уровень.

Премьер-министр Армении также подчеркнул, что тот факт, что он свой первый официальный визит совершил в Грузию, показывает особое внимание и понимание важности армяно-грузинских отношений со стороны возглавляемого им правительства и лично с его стороны.