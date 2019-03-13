«У нас есть все основания для придания положительных импульсов процессу нагорно-карабахского регулирования»

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном «очень конструктивной».

«Мы с Мнацаканяном уже встречались, но эта встреча стала самой всесторонней из всех, - сказал Лайчак и продолжил: - Я здесь, чтобы подтвердить непрерывное содействие, в частности, на пути поиска решений по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и одновременно я выражаю полную поддержку той работе и вовлеченности, которую сопредседатели Минской группы могут здесь представить. В частности, я также должен отметить, что в центре внимания нашего председательства в ОБСЕ находится человек, основные слова и лозунги: «люди», «диалог» и «стабильность» - нацелены, в частности, на предотвращение конфликтов и построение более безопасного будущего посредством стимулирования многосторонних отношений».

Лайчак приветствовал снижение уровня насилия на границе.

«Тот факт, что насилие как токовое на границе снизилось, уверен, будет способствовать проведению всестороннего процесса с целью мирного урегулирования. Вызовов действительно много, но я считаю, что у нас есть все основания для придания положительных импульсов этому процессу», - сказал действующий председатель ОБСЕ.